Horoskop na čtvrtek 18. června: S upřímností opatrně, všeho moc škodí

Dnes bude váš vhled do lidí v okolí skutečně mimořádný. Pamatujte však na to, že ne vše, co se vám nezdá, je třeba ihned hlasitě ventilovat. Tématem dnešního dne bude diplomacie. Slova volte opatrně, teprve poté budete ze situace těžit.

Beran

Dnes se v práci nezastavíte a povinnosti bohužel zasáhnou i do plánů, které jste měli se svým partnerem. I když bude váš protějšek velice zklamaný, projeví spoustu pochopení a tolerance. Nebude vám nic vyčítat. Naopak, stane se vaší cennou oporou.

Býk

Rodina pochválí vaše schopnosti. Pravdou totiž je, že váš talent je obdivuhodný a rozhodně stojí za povšimnutí. Chvála vašich nejbližších zahřeje u srdce. Moc dobře jste si vědomi toho, že jejich měřítka nejsou nízká. Proto se těšte na úspěšný den!

Blíženci

Pokud budete naprosto upřímní a využijete své empatie a vcítění, buďte si jisti, že krachující vztah lze zachránit. Musíte však využít veškeré své komunikační schopnosti a vyjádřit protějšku to, co cítíte. Bez cenzury a upřímně. Jenom to pomůže.

Rak

Pokud v poslední době žijete spíše samotářským životem, věřte, že určitě nemá cenu házet flintu do žita! Právě naopak. Právě v těchto dnech máte šanci narazit na ten pravý protějšek. Nebojte se udělat první krok. Uvidíte, že to nápadník ocení!

TAROT ROZHODNUTÍ

Nechte tarotové karty, aby vám pomohly rozhodnout se. Ponořte se do zkušeností našich předků a vytáhněte si své 3 karty!

Lev



Pokusíte se ze svého života odstranit veškerý stres a napětí. Uvidíte, že rázné řešení, jemuž jste se doposud bránili, přinese své ovoce. Nejenže vám spadne kámen ze srdce, ale navíc se naučíte vyrovnávat s tím, že vše nejde podle vašich představ.

Panna

Lidé z vašeho okolí vám budou připadat přehnaně sebestřední a nafoukaní. Raději jim to však nedávejte okatě najevo. I když to myslíte dobře, mohlo by se lehce stát, že se terčem pomluv nakonec stanete vy sami. I upřímnost je třeba umět dávkovat.

Váhy

Budete mít pocit, že rodina je bez vás úplně ztracená. Z toho pramení také potřeba do všeho zasahovat. Pravdou však je, že blízcí mají vlastní život pod kontrolou. Proto se raději vyvarujte přehnané organizace jejich programu. Mohlo by jim to vadit.

Štír

Zřetelně budete vnímat milostnou energii! To posílí váš vztah k dětem a rodinnému zázemí. Pokud jste již delší dobu zadaní, je možné, že pocítíte touhu usadit se. Ukvapenost však není vaše poznávací znamení. Raději proto všechno pečlivě promyslíte.





TÝDENNÍ TAROT

Vytáhněte si ZDARMA tarotovou kartu s výkladem pro každý den v týdnu!

Střelec

Od jistého rozhodnutí neustoupíte, i když vás od něj budou blízcí zrazovat. Vy však víte své a rozhodně se nenecháte ovlivnit názory okolí. Přesto byste si je měli vyslechnout. Je možné, že vám dají pár zajímavých impulzů k zamyšlení. A to se hodí!

Kozoroh

Jistá osoba čeká, až o ni projevíte zájem. Sama totiž není natolik iniciativní, aby podnikla první krok. Proto se rozhlédněte po okolí a pokuste se dotyčného odhalit. S trochou pozornosti a empatie to jistě nebude žádný oříšek. Přátele vás navedou.

Vodnář



Ve svém zaměstnání jste se dostali na vrchol a možnosti postupu jsou už jen omezené. Proto se začnete zamýšlet nad tím, jak se svou kariérou naložíte v budoucnu. Pokud si nevíte rady, nechte si čas. Zanedlouho se jistě objeví zajímavé perspektivy.

Ryby

Stanete se svědky situace, kterou jste již v minulosti předvídali. I když vás bude u srdce hřát pocit zadostiučinění, neměli byste jej dávat moc okatě najevo. Okolí si jistě dobře uvědomuje, že jste měli pravdu, a bylo by sobecké to dále připomínat.