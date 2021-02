Horoskop na čtvrtek 18. února: Slunce vám dnes dodá novou energii

Beran

Vlivem Marsu v Býku nemáte trpělivost, a pokud se od vás bude žádat oprava nějakého spotřebiče, budete mít tendenci vše řešit silou. A co nejde silou, jde silou ještě větší, takže možná nakonec místo opravy budete řešit nákup spotřebiče nového.

Býk

Slunce se dnes na své dráze posouvá do znamení Ryb a kolegové budou závistivě pozorovat, jak se vám vše daří. Povzbuďte svou slovní kreativitu a s klidem odpálkujte pomluvy věčnou pravdou, že každý je strůjcem svého štěstí a stačí se jenom snažit.

Blíženci

Chcete-li v práci vyjednat něco důležitého, popřípadě doma prosadit nějaké nové pořádky, budete na to muset jít pověstnou metodou, a to mluvit, mluvit a mluvit, až kým si neprosadíte svou. Nezapomínejte ale, že musíte mít své tvrzení podloženo!

Rak

Nenechte si kazit náladu škarohlídy, kteří vás varují před kariérním postupem. Je pravda, že nepatříme právě k národu optimistů, takže vás budou všichni varovat před šplhounstvím a množstvím práce, která vám přibude, ale trocha adrenalinu také není na škodu.

Lev

Děláte, co můžete, abyste byli dokonalým zaměstnancem, dokonalým členem rodiny a i dokonalým partnerem. Jen to ti, co by měli, ne vždy ocení, jak byste si přáli. Slunce dnes přechází do znamení Ryb a dodává vám energii, tak neztrácejte naději a dál se snažte!

Panna

Poněkud vás rozčiluje nadřízený, který si firemní předměty hlídá jako oko v hlavě a každého podezřívá z jejich odcizení. Přitom je otázka, co byste zrovna vy dělali s věcmi s firemním logem. Jedině, že byste je vyrazili provětrat na maškarní, a i to teď kvůli covidu není možné.

Váhy

Ne s každým je možné dohodnout se po dobrém, ovšem po zlém to obvykle vůbec nespravíte. Právě proto zkuste dát dobrému slovu ještě příležitost, vždyť dobré slovo i železná vrata otvírá. Tak proč ne také cestu ke kýžené zakázce, nebo třeba povýšení.

Štír

Vřelý projev citů ze strany neznámého člověka pro vás bude příjemným překvapením. Nečekali jste nic víc než pobavení, a tak vám náklonnost protějšku vyrazí dech. Uvědomujete si, že musíte rychle přehodnotit situaci a zaujmout jakékoliv stanovisko.

Střelec

V práci trávíte poslední dobou čím dál tím víc času, což se podepisuje na narůstající únavě i napjaté atmosféře v domácnosti. Také dnes se ze zaměstnání nedostanete s koncem pracovní doby. Světlým okamžikem ale bude výplatní páska, která vás potěší.

Kozoroh

Kolegové vás dnes, už od rána, budou varovat před ukvapeností. Buď četli váš horoskop, že vám dnes Merkur ve Vodnáři nepřeje, nebo je to intuice. Každopádně si buďte jisti, že pokud by se něco stalo, máte kolegy i šéfa, kteří vám hned přispěchají na pomoc.

Vodnář

Rozčílí vás dnes zřejmě kdosi staršího ročníku. Ke starým se sice snažíte chovat s náležitou úctou, ale možná si po nepěkném výstupu, kdy radši mlčíte, budete myslet v duchu své. Na druhou stranu, říct si svůj názor a vést rozhovor není nevychovanost.

Ryby

Je smutné, že i dnes musíte stíhat minimálně několik prací, abyste byli schopni dopřát si odpovídající životní standard. Navíc se neustále bojíte, co bude zítra. Zkuste načerpat energii ze sluníčka, které se dnes přesouvá do vašeho znamení, a myslete pozitivně!