Horoskop na čtvrtek 19. března: Vaše vnitřní já zatouží po změně

Řada znamení začne vnitřně toužit po alespoň malé změně. Vyjděte svému niternému hlasu vstříc a dopřejte trochu prostoru své kreativitě nebo touze po společnosti. Uvidíte, že nebudete litovat. Panny by měly zapracovat na svém strachu zpříma čelit problémům.

Beran

Máte pocit, že by to chtělo ve vašem životě nastolit nějakou změnu. Mohla by se týkat i vašeho životního stylu. Přemýšlejte o zařazení nějaké sportovní aktivity, nebo změně jídelníčku. Můžete se ale také vrhnout na nějaký zajímavý nový koníček.

Býk

Dnes se vás bude držet vlna velkého optimismu. Užívejte si to a šiřte vaše pozitivní naladění na všechny strany. Věřte, že vaše slova dokáží zázraky, hlavně v mezilidských vztazích. Hlaďte jimi blízké kolem sebe, vrátí se vám to jako bumerang.

Blíženci

Vaše kreativní já je poslední dobou v mírném útlumu a vy z toho nejste dvakrát nadšeni. Zpívejte, malujte, tvořte, i když máte pocit, že se do toho musíte trochu nutit. Otevřete se tomu a nechte to ve vás proudit. Uvidíte, že nápady se jen pohrnou.

Rak

Všechny začátky jsou trochu těžké, ale je to velká výzva, tak se jí chyťte. Může a nemusí se to povést, ale nejsme tu právě od toho, abychom to vyzkoušeli? Nebojte se vystoupit ze své komfortní zóny. Pokud se záležitost nepovede, není všem dnům konec.

Lev

Své cestovní plány si tentokrát dobře rozmyslete, je dobré být připraven. Dejte pozor, abyste na něco důležitého nezapomněli. Mohli byste si také udělat větší pořádek ve věcech jak doma, tak i v práci. Dodá vám to větší jistotu a získáte přehled.

Panna

Příliš se vyhýbáte konfrontaci. Někdy to není na škodu, ale v případě, že se nedokážete zpříma postavit také ke svým problémům a začít je řešit, pak se mohou začít kupit. Je třeba se nad sebou zamyslet a převzít za své problémy plnou zodpovědnost.

Váhy

Nepotlačujte své vnitřní emoce, ať už se jedná o strach, vztek či pocit nespravedlnosti. Zkuste vyjádřit lépe, co cítíte. Možná cítíte určitou stísněnost, jak v citovém, tak běžném životě, ale nenechte se tím příliš zahnat do kouta. Více si věřte!

Štír

Vaše přelétavá povaha vás někdy vede k pokukování, jestli není jinde tráva zelenější. Vezměte si ale příklad ze svých minulých zkušeností. Ocitáte se v začarovaném kruhu, ale ve skrytu duše víte, že to k ničemu dobrému nevede. Pokuste se to překonat.

Střelec

Máte neobyčejné nadání, které je třeba stále rozvíjet. Někdy ale nedotahujete věci do konce, nebo rozvíjíte několik projektů najednou. Pokuste se zaměřit pouze na jednu věc a dokončete ji. Budete mít mnohem více energie a invence, zkuste toho využít.

Kozoroh

V některých názorech jste někdy až moc radikální a přísní a je pro vás důležité v debatě zvítězit. Dejte však pozor na to, aby kvůli tomu někdo jiný nebyl příliš vyveden z míry. Občas se zkuste o něco více přizpůsobit a vcítit se do ostatních lidí.

Vodnář

Neupadejte do zbytečných depresí. Dělejte nějaké činnosti, které vám pomohou překonat ten obrovský proud myšlenek, ze kterých cítíte zmatek a se kterými si nevíte rady. Jděte si zaběhat, zajděte na jógu nebo na procházku, myšlenky se tak lépe utřídí.

Ryby

Možná se někdy necháváte příliš unášet vaší fantazií a zapomínáte na realitu. Dejte pozor, abyste nenarazili. Jednáte srdcem a je pro vás velmi důležité, jak se cítí ostatní. Máte velký smysl pro empatii. Nezapomínejte ale, že i vaše pocity jsou důležité.