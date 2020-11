Horoskop na čtvrtek 19. listopadu: Doma budete čelit zajímavým výzvám

Beran

Čemusi řeknete definitivně sbohem a spolu s vašimi kolegy oslavíte příchod něčeho nového. Zbyde ve vás zřejmě jemná nostalgie, ale i ta brzy zmizí. Doma vám cosi nehraje do karet, ale můžete se snažit sami. Zkuste se zamyslet více nad tím vším.

Býk

Domácí pohoda je vlivem Venuše ve Vahách definitivně pasé. Pomalu se začínáte rozkoukávat a pravděpodobně si v duchu říkáte, co vás to ještě asi čeká za potíže. I všední drobnosti vám dávají zabrat a musíte používat postupy, kterým dvakrát nefandíte.

Blíženci

S koncem jisté zakázky, jako kdyby někteří u vás ve firmě objevili kouzlo diktatury. Vy si říkáte, že disciplína a tvrdá práce, která se po vás nyní žádá, není právě dvakrát vaše meta. Jenomže dovedete si stejně nakonec najít své cestičky ke štěstí.

Rak

Všechny pracovní propriety jste zřejmě už uložili nikoliv k ledu, ale pěkně na výsostná místa, aby bylo jasné, že i přes nesmyslná byrokratická nařízení jste si se svými úkoly poradili, a to nadmíru dobře. I doma budete čelit zajímavým výzvám.

TAROT FINANCÍ

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vaši finanční situaci!

Lev

Některé pracovní věci jsou pro vás již dávnou minulostí a vás zajímá hlavně přítomnost. Momentálně si procházíte svoje diáře a hloubáte nad tím, co vám některé schůzky asi přinesou a uvažujete, jaká setkání byste si neměli nechat rozhodně ujít.

Panna

Po večerech a nocích budete hloubat nad jistým profesním projektem a chvílemi budete i tak trochu melancholičtí. Ideály totiž dnes nejsou to, za co by se platilo a vy zase neumíte být jako někteří vaši kolegové, kteří jdou hlava nehlava za svým.

Váhy

Někteří se snaží ještě najít v práci cestičky, jak některou práci převelet na někoho jiného, protože je již přes míru. Vy ale radši pracujete spokojeně na vesmírných objednávkách, jak se to píše v jedné moderní knize, a klidně pracujete za dva.

Štír

S koncem pracovních povinností a návštěv armády zákazníků i známých vám zbyde čas se alespoň navečeřet a vyspat. Pokud budete přemítat, jak naložit s radami od lidí, kteří jsou úplně jiní než vy, neberte však jejich připomínky úplně na lehkou váhu.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Střelec

Některé pracovní povinnosti vás již, včetně vašeho šéfa, pronásledovaly i ve spánku. Namísto toho, abyste se dále stresovali, byste měli pověsit svůj denní rozpis cílů a povinností na stůl, abyste ho měli stále na očích a mohli své kroky koordinovat.

Kozoroh

Zvyky některých lidí okolo vám půjdou, jak se patří, na nervy. Vy navíc intuitivně předjímáte dny příští a očekáváte předvídavě potíže. Baví vás hrát si trochu na věštce a se svým šestým smyslem se pochlubit svým blízkým. Ale radši s pozitivy.

Vodnář

Vlivem Saturnu ve vašem znamení jste naladěni štědře a rádi byste dělali něco pro druhé. Uvažujete o své možné angažovanosti v nějaké prospěšné činnosti, ne o všem jenom jako sponzor, ale rádi byste se mohli podepsat i pod její program a moci sami více věcí ovlivňovat.

Ryby

Některé záležitosti dnes dopadnou nadmíru dobře, takže byste si neměli vyčítat malou rodinnou oslavu jenom se svými blízkými. Dopřávejte si a rozmazlujte se, jen všeho s mírou. Zítra musíte zase fungovat a s kocovinou byste si moc nepomohli.