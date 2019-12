Horoskop na čtvrtek 19. prosince: Vyhýbejte se hádkám a konfliktům

Dnes se pokud možno nenechte zatáhnout do konfliktů a slovních přestřelek, mohli byste říct něco, co by vás později mrzelo. Střelců se dneska zmocní nebývalá lenost a budou se řídit heslem, že práce není zajíc a tím pádem nikam neuteče.

Beran

Dneska si rozmyslete, co budete kritizovat a jak to budete kritizovat. Do šatníku vaší kolegyně vám nic není, ale pokud vás tíží nějaké nesrovnalosti v práci, je ta pravá chvíle ozvat se a nasadit diplomatický takt. Hovořte proto jasně a bez emocí.

Býk

Měli byste si všímat chování vašich blízkých přátel. Zvláště jejich proměny, pokud se nachází ve společnosti jiné osoby. Je to úplně jiný člověk, než jak ho znáte vy? Samozřejmě, že každý jednáme s každým trošku jinak, ale úplná změna může být přetvářkou.

Blíženci

Zamyslete se nad svými karmickými dluhy vůči ostatním. Kolik s nimi trávíte času, kolik ho oni věnují vám, a oplaťte jim stejnou měrou. Pokud ten člověk vkládá energii do vás, vraťte mu ji. Pokud vás jen vysává, pusťte jej s klidnou myslí k vodě.

Rak

Dnešek může být obzvlášť hektický. Pokud bydlíte, nebo jedete do města, počítejte s dopravními zácpami a uzavírkami. Raději si přivstaňte o něco dříve a vše si dobře naplánujte s dostatečnou časovou rezervou. Zpoždění jsou velmi pravděpodobná a uškodila by vám.

Lev

Pokud vás členové vaší rodiny chtějí zatáhnout do svých hádek, abyste se postavili na jejich stranu, nedělejte to. Jsou to jejich hádky a jejich problémy, nikoliv vaše. Oblečte si kabát a jděte se raději bavit ven. Nechte je napospas jejich osudu.

Panna

Vaše intuitivní pouto s ostatními, které normálně funguje naprosto výborně, si dá dneska menší pauzičku. Vaši blízcí vám budou připadat naprosto nepochopitelní a nebudete jim rozumět. Nevadí. Dejte si horkou koupel a relaxujte. Vaše intuice se vrátí.

Váhy

Bublina, ve které dlouhodobě žijete, dnes může prasknout a vy budete čelit nepříjemnostem zvenčí. Neděste se a nenechávejte se zklamáním stáhnout dolů. Stále se držte své vize, jen přeorganizujte některé zastaralé kroky, které jste chtěli podniknout.

Štír

Někdo, koho dobře znáte, vám může říkat něco jiného, než vám napovídá vaše intuice. Může procházet určitým druhem krize, za který se stydí, a nechce, aby jej ostatní litovali, proto raději volí drobnou lež, aby vás nemusel znepokojovat. Buďte ohleduplní.

Střelec

Může vás zmoct naprostá lenost, kdy se vám nechce ani trošku hnout prstem na domácích pracech, které je nutné udělat. To je v pořádku. Někdy se potřebujeme věnovat pouze duchovním a intelektuálním tématům a užít si chvilky odpočinku u dobré knihy.

Kozoroh

Budete dnes obráceni sami do sebe a začít s vámi jakýkoliv hovor bude velmi těžké. V pořádku. Ne každý den nás baví se nechat rozptylovat okolním světem a potřebujeme strávit dlouhé chvíle sami se sebou, kdy nalezneme svůj vlastní životní význam.

Vodnář

Váš partner se něčím trápí a nehodlá vám to sdělit. Na otázku: je ti něco, odpovídá: nic. To ovšem není pravda. Možná k vám nemá tolik důvěry, aby se svěřil, nebo nemá důvěru sám k sobě a bojí se, že při kritice byste je opustili, nebo se rozhněvali.

Ryby

Pokud máte uměleckou duši, dneska můžete cítit, že vaše múza stávkuje. Zkuste ji opět probudit tím, že si pustíte dobrou hudbu, půjdete na výstavu, nebo si uděláte dlouhou procházku v přírodě. Inspirujte se myšlenkami okolo vás a zase budete umělcem.