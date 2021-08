Horoskop na čtvrtek 19. srpna: Pozor! Můžou vás zaskočit nečekané výdaje

Beran

Láska vás zastihne naprosto nepřipravené. Budete mít co dělat, abyste se s nastalou situací vypořádali se stylem a elegancí. Takový je život. Berte to tak a případný neúspěch si nepřipouštějte. Místo toho se dívejte dopředu a myslete konstruktivně!

Býk

S překvapením zjistíte, jak moc je váš protějšek u opačného pohlaví žádaný. Velká konkurence vás přiměje se ohánět a snažit se zůstat jedinou osobou v srdci vašeho partnera. Lásku neberte jako samozřejmost! Pokud o ni totiž nebudete pečovat, zvadne.





Blíženci

Zatoužíte po žhavé novince. Máte sklony podléhat momentálním trendům, na čemž by nebylo nic špatného. Taková touha po tom být in však leze do peněz. Uvědomte si, že finance byste více užili v jiné oblasti a na trendový kousek radši rychle zapomeňte.

Rak

Podaří se vám zvednout partnerovi náladu. Váš protějšek se dnes totiž nevyspal zrovna do růžova a dá vám to patřičně najevo. Vy však už víte, jak se svou drahou polovičkou zacházet, a její mrzutost vás proto nevyvede z míry. Umíte totiž povzbudit.



Lev

Čeká vás odměna za pilnou a obětavou práci. Falešnou skromnost hoďte stranou a neváhejte dar přijmout. Pravdou totiž je, že si ocenění za svou tvrdou práci zasloužíte. Nezapomeňte však na poděkování těm, kteří vám také pomáhají. Zaslouží si ho též.

Panna

Zamilujete se do naprosto dokonalé osoby. Tedy zdánlivě dokonalé. Lítáte totiž mimo realitu a vaše okouzlení vám brání ve zdravě realistickém pohledu na věc. Snažte se proto o trochu skepse, jinak se velmi brzo spálíte. Nic není takové, jaké se zdá.

Váhy

Úbytek peněz vám bude vrtat hlavou. Snažte se proto přijít záležitosti na kloub. Je velmi důležité mít ve finančních otázkách jasno. Ve vaší situaci si těžko můžete dovolit s penězi libovolně plýtvat. Musíte naopak všechny díry v rozpočtu zacelit.

Štír

Vaše city nečekaně vzplanou pro jistou osobu z okolí. Neváhejte a dejte to dotyčnému nenápadně najevo. Nemá cenu schovávat svoji lásku. Jediné, čeho tím docílíte, bude osamění. Vyznáním sice riskujete, ale zisk za to každopádně stojí. Věřte tomu.

Střelec

V zaměstnání vás čeká náročný den, tak se připravte na bouřlivou diskuzi. Nenechte se však vtáhnout do osobních výpadů a pří. Zachovávejte profesionalitu a snažte se, aby se ostatní chovali stejně. Nepřipouštějte si raději pracovní problémy moc k tělu.

Kozoroh

Váš nový vztah vypadá velice nadějně. Nebojte se do něj investovat svůj čas a energii, obojí se vám vrátí ve formě lásky. Moc dobře totiž víte, že vztah je jako květina. Pokud se o něj nestaráte, zvadne. Proto neváhejte a jednejte. Nebudete litovat.

Vodnář

Venuše ve Vahách vám přeje, štěstí v lásce se vás bude držet a vy poznáte někoho úžasného. Jenom se nesmíte podceňovat. Pouze zdravé sebevědomí vám zajistí dostatek odvahy a sebedůvěry k oslovení nového idolu. Nebojte se a požádejte o pomoc i kamarády.





Ryby

Dnes budete doslova excelovat. Předvedete se v tom nejlepším světle a váš šéf to náležitě ocení. Kupodivu také kolegové spolknout závist a popřejí vám k vašemu úspěchu. Važte si toho, není to tak běžné, jak se zdá. Máte skvělý pracovní kolektiv.