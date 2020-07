Horoskop na čtvrtek 2. července: Lvi se zamilují, Váhy ukáží ostré lokty

Beran

Poděkujte Merkuru v Raku - dostanete novou a atraktivní pracovní nabídku. Vzhledem k tomu, že jste v dosavadním zaměstnání spokojení, vás tato šance zaskočí. Proto si necháte čas na rozmyšlenou a pro jistotu se poradíte s blízkými. Ti vám otevřou oči!

Býk

Ratolesti se vám svěří s milostným trápením. Zprvu budete zaraženi, neboť budete balancovat mezi rolí rodiče a kamaráda. Nakonec však oceníte důvěru, s níž za vámi potomci přišli, a poradíte jim to, co se vám zdá pro jejich spokojenost nejlepší!

Blíženci

Začnete mít mnohem víc soucitu pro sociálně slabší. Je to dáno tím, že si uvědomíte, jak jednoduše se dá do podobné situace dostat. Vaše pochopení a laskavost budou prosty lítostivého soucitu a proto bude vaše pomoc mnohem přínosnější a příjemnější.

Rak

K chybám ostatních budete mnohem tolerantnější než dříve. Důvod? Uvědomíte si, že ani vy nejste dokonalí, a také fakt, že bez pochopení druhých by byl váš život mnohem méně snesitelný. Proto okolí ocení vaši srdečnou pomoc a hlavně ryzí velkorysost.

MĚSÍČNÍ TAROT NA ČERVENEC!

Zajímá vás, na co se můžete v červenci těšit? Zjistěte to již nyní s vaším měsíčním tarotem!

Lev

Díky bezprostřednosti Venuše dostanete příležitost zamilovat se. Nepropásněte svoji šanci na lásku! Byla by to velká škoda. Už jen proto, že tak můžete přijít o krásné léto plné pohody a také vášně. Snažte se oprostit od problémů a nemyslete příliš dopředu.

Panna

Přátelům se rádi pochlubíte, jakého spolehlivého partnera máte. I když to myslíte jenom v dobrém, připravte se na to, že některým lidem z vašeho okolí to bude připadat jako vytahování. Tím se však nebudete trápit. Jen si prostě ceníte toho, co máte.

Váhy

Díky vašemu razantnějšímu chování vás začne partner respektovat více než kdy dřív. Ukážete mu, že umíte používat ostré lokty a rozhodně sebou nenecháte zametat. A dobře uděláte! Ve vztahu je totiž nutně potřeba udržovat jistou vzájemnou rovnováhu.

Štír

Pokud patříte mezi ekonomy či učitele, můžete se těšit na den plný úspěchů. Dařit se bude totiž zejména těm, kteří pracují s druhými a musí odhadovat jejich chování a reakce. Avšak i další Štíři budou mít v zaměstnání nebývalé štěstí. A užijí se jej!



TAROT DNE

Personalizovaný výklad kartářkou - sami si vytáhněte 3 karty! Tarot vám předpoví, co vás potká, čeho se máte držet a čeho se stranit.

Střelec

Váš idealismus bude vlivem Marsu v Beranu záviděníhodný. Nedovolíte, aby vám kdokoliv sundal růžové brýle, které jste si sami nasadili na nos. Je skvělé, že nepochybujete o skvělé budoucnosti, ovšem nepřežeňte to! Lehce byste mohli sklouznout do naivity a bláhovosti.

Kozoroh

Jste delší dobu v manželství? V tom případě se vám podaří stabilizovat situaci a zažehnáte tak hrozící krizi. Partnerský vztah bude ještě nějakou dobu lehce odměřený, ale jen proto, že se budete s protějškem navzájem odhadovat. Vše dobře dopadne!

Vodnář

Budete mít úplně všechno, po čem lidské srdce prahne! Jiný by na vašem místě skákal několik metrů do vzduchu, ovšem ne tak vy. Neuvědomujete si totiž své dokonalé štěstí a hledáte mouchy i tam, kde žádné nejsou. Vzpamatujte se a otevřete konečně oči!

Ryby

Budou vás jako magnet přitahovat příběhy z minulosti. Historky o seznámení vašich přátel, rodičů a dalších blízkých budete doslova hltat. Romantická duše se ve vás dnes nezapře. Okolí si z vás možná bude tropit žerty, to vás však nikterak nerozhodí.