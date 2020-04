Horoskop na čtvrtek 2. dubna: Hvězdy přejí smlouvám a obchodům

Beran

Žijete-li v manželství, cítíte se skvěle. Občas ale přijde chvilka, kdy nechápete, proč se se svým jindy tak úžasným protějškem nemůžete dohodnout, mílí Berani. Letos bude asi problém vybrat si spolu dovolenou, hlavně s ohledem na koronavirovou nákazu.

Býk



Dnes si můžete nejvíce ublížit vy sami, a to ukvapeným jednáním a zbrklým rozhodováním. Opatrnosti nikdy nezbývá, splašení Býci! Myslete na to raději celý den, v práci i doma, vyplatí se vám to. Žehlit průšvihy je vždycky složitější než jim předejít.

Blíženci

Dnes vás hvězdy opět posílají do zaměstnání a mají pravdu! Sice se nebudete ve větší skupině lidí cítit moc dobře, ale může se vám to i příjemně vyplatit, ať už ve vaší kariéře, nebo v osobních vztazích. Zřejmě potkáte nové obchodní či životní partnery.

Rak

Slunce vám otevřelo prostor aktivit a pomalu se začínáte s novou situací sžívat. Zřejmě jste v poslední době uvažovali o změně zaměstnání či bydlení a teď se tyto otázky zase dostávají na přetřes. Mars vás na novou cestu zásobí kreativitou.

MĚSÍČNÍ TAROT NA DUBEN!

Zajímá vás, na co se můžete v dubnu těšit? Zjistěte to již nyní s vaším měsíčním tarotem!

Lev

Pokud máte v tomto období nucený home office, zaměřte se na administrativu a telefonické vyřizování úředních nebo soudních záležitostí. Tématem tohoto období bude ale hlavně rozšiřování vědomostí. Poohlédněte se pečlivě po nabídkách online jazykových kurzů.

Panna

Dny, jako je ten dnešní nebo zítřejší, nenastávají každý týden, a tak byste si je rozhodně měli užít naplno. Zejména vy, nezadaní, nepropásněte v žádném případě tuto příležitost, může přelétnout dlouho očekávaná jiskra. Zaměřte se převážně na Býky!

Váhy

Novinky přichází začátkem dubna i do vašeho života. Týkají se zejména nejrůznějších smluvních ujednání a partnerství. Oblast vztahů se také pomalu dostává na pořad dne. Začnou se objevovat nové informace a vy budete své vztahy přehodnocovat.

Štír

Dnes si opravdu neplánujte nijak náročný program. Nemáte svůj den, tak se do ničeho nenuťte. Rozhodně se snažte vyhnout jednáním, uzavíráním dohod či smluv a náročným projektům. Pokud se vyhnout nemůžete, buďte obzvlášť pozorní, ať neděláte chyby.

APLIKACE ZDARMA: RUNY LÁSKY

Prověřte si váš vztah s partnerem! Bude váš vztah plný vášně, nebo hádek? Potkáte novou lásku?

Střelec

Komunikaci máte na jedničku, ohniví Střelci. Dokážete nejen spontánně bavit ostatní, argumentovat a přesvědčovat, ale zejména naslouchat s velkým porozuměním. To je jeden z důvodů, proč jste tak oblíbení a lidé se s vámi opravdu cítí výborně a mile.

Kozoroh

Dnes máte svůj šťastný den! A navíc spolu se zítřkem ještě den mimořádně nabitý láskou a sexem. Výsledek vašeho dlouhodobého snažení může jít úspěšně do finále, a tak se, pokud jste nezadaní, vydejte ven! A zadaní? I u vás doma to teď pěkně jiskří!

Vodnář

Dveře na úřady máte otevřené! Pokud potřebujete řešit něco oficiálního, půjde to jako po másle. Velký prostor teď u vás bude mít také cestování. Nejen, že se vydáte na cesty, ale také máte dobré období pro koupi auta nebo jiného dopravního prostředku.

Ryby

Menší procházky přírodou jsou dnes i zítra pro vás magické. Nemusíte si ani brát dovolenou, po práci si můžete někam vyrazit nebo jet do nedalekého lesa. Podle hvězd by vás mělo potkat překvapení! Možná se potkáte i s někým, kdo ovlivní váš život.