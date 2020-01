Horoskop na čtvrtek 2. ledna: Neplýtvejte energií na hloupé spory

Mohou se na vás dnes ze všech stran valit nejrůznější drby a okolí bude mít tendenci vás zatáhnout do svých půtek. Vyhněte se obojímu, dnes rozhodně není vhodný den na malicherné spory.

Beran

Dnes je ten správný čas na legraci a smích. Vaši dobrou náladu nezkazí naprosto nic. Ani kdybyste uvízli ve sněhové vánici někde na horách – váš humor z toho udělá báječný zážitek na celý život. Přeneste svoji pozitivní energii i na ostatní lidi.

Býk

Můžete si myslet, že někteří lidé žijí příliš s hlavou v oblacích místo toho, aby se drželi nohama pevně na zemi. Dnes to nejsou oni, kdo dostane lekci, ale vy. Potřebujete se na chvíli zasnít, abyste dokázali pohnout svým životem kupředu ke štěstí.

Blíženci

Vaše pusa může začít svrbět hned poté, co se dozvíte peprné drby, které vás nepřekvapí. Rozhodně je neroznášejte dále, protože bude platit naprostý opak rčení, že na každém šprochu je pravdy trochu. A nechcete mít pověst drbny, která roznáší nepravdy.

Rak

Být laskavým člověkem je ctnost, ale zkuste přehodnotit své postoje a naučte se nepůjčovat pero, kterým sami potřebujete psát. Někteří lidé by toho mohli zneužít. Půjčujte pouze věci, bez kterých se obejdete. Solidarita ano, zneužívání nikoliv.

Lev

V práci budete čelit žabomyším válkám. Vy se však nezapojujte a dejte najevo, že pokud už nemůžete být jeden tým, tak každý si může všímat jen své vlastní práce a nestrkat nos do osobních věcí ostatních. Ty totiž na pracovišti nemají co pohledávat.

Panna

Intuice bude dnes pracovat na plné obrátky zvláště ve finanční a pracovní sféře, ale raději se jí neřiďte v mezilidských vztazích. Černobílé vnímání světa dělí lidi na dvě skupiny a předpoklady, že se určité věci objevují jen v jedné z nich, je zcestná.

Váhy

Co se týče vašich mezilidských vztahů, často zapomínáte sami na sebe. Pokud hledáte vhodného partnera, nejdřív musíte umět milovat sami sebe. Pokud již nějakého máte, tak se musíte naučit nerozplynout se ve vztahu, ale pečovat o svoji vlastní identitu.

Štír

Občas není nic špatného na tom, abychom vložili jen dostačující množství energie, a stejně dostali, co chceme. Dnešek však volá po opaku. Vynaložte co nejvíce energie a mnohonásobně se vám vrátí. Pokud však uděláte jen dostačující minimum, nebude to ono.

Střelec

Pokud vás trápí netaktnost druhých osob, přišel ten pravý den na jemné a diplomatické jednání, kde je velice slušně uzemníte a posunete svoji vlastní hranici tolerance tam, kde vám vyhovuje. Nenechávejte se stresovat lidmi, kteří za to nestojí.

Kozoroh

Některý z kolegů může prožívat osobní krizi, která se odráží v kvalitě jeho práce a na vás dolehne zodpovědnost i za jeho úkoly. Místo mrzutosti zkuste projevit trochu pochopení a nechte se po práci pozvat na pivo, kde proberte jeho situaci.

Vodnář

Nemusíte se obávat a zůstaňte dnes jen sami sebou, je to velice prospěšné pro psychické zdraví každého člověka. Můžete společnost sice milovat, ale každý pochopí, když se potřebujeme trošku stáhnout sami do sebe, nic a nikoho neřešit. Příjemný den!

Ryby

Snažte se zaměřit svůj intelekt na nový druh rozvoje. Zajděte si do knihovny a přečtěte si nějakou vědeckou knihu z oboru, o kterém víte málo. Nadchnutí pro intelektuální témata vám rozšíří nejen obzory, ale nadobro vám zmizí z života žabomyší války.