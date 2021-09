Horoskop na čtvrtek 2. září: Hádky a nedorozumění! Můžete se jim vyhnout

Dnes počítejte s konflikty, hlavně v oblasti milostných vztahů. Venuše lásce nepřeje, ale Jupiter v Rybách jí dává přece jen nějakou šanci. Věřte tomu, že to je jen ve vás. Naučte se uvolnit, buďte přirození a sebevědomí.

Beran

Venuše, planeta lásky, stojí ve znamení Vah a vrhá na vás zamračené pohledy. Mnohem raději má sice úsměv a harmonii, ale tentokrát se jí něco na vašem partnerském vztahu nelíbí. Budete muset uvažovat, co je špatně. V práci naopak panuje poměrně klid.

Býk

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Díky vaší upřímnosti a ochotě vždy pomoci jste stali mezi kolegy velice oblíbení. Dnes sami uvidíte, že až se dostanete do nepříjemné situace, na kohokoliv se obrátíte s prosbou, ten vám více než ochotně pomůže.

Blíženci

Nelétejte raději dnes moc vysoko ve svých citech! Lásce a srdcovým záležitostem je v tomto dni pořádně dopřáno, máte se na co těšit! Pryč tedy s úzkostí. Optimistický Jupiter v Rybách na vás pomrkává přejícím okem a není skoupý ani ve velkých vyznáních lásky.

Rak

Vaše citové záležitosti nejsou tak uspokojivé, jak byste si představovali. Jste stvořeni k něze a toužíte cítit, že jste milováni, nicméně máte skličující pocit, že se vám darů lásky nedostává. Spousta věcí se vám nelíbí a umíte i vybouchnout. Pozor na to.

Lev

Bojujete o přízeň vašeho idolu? Věřte tomu, že záleží i na jiných věcech než jen na vzhledu. Buďte spontánní, přirození a sebevědomí. Dotyčná osoba jistě neodolá vašemu osobnímu kouzlu. Získejte srdce toho, koho milujete. Je to jednodušší, než myslíte.

Panna

Při dnešku je nutné počítat s konflikty. Co se týče lásky, tato oblast nepatří mezi hlavní témata dne, ale ani tak si rozhodně nebudete moci stěžovat, právě naopak. Budete nadmíru spokojení a v duchu se možná už uvidíte bok po boku v bílém a s prstýnky.

Váhy

Láska je v tomto období vaší doménou, vždyť jste pod ochranou vaší vládkyně a zároveň bohyně lásky, Venuše! Prochází se vaším znamením a přitahuje všechno, co zavání zamilováním a romantikou. Jste na vrcholu svého půvabu a magnetismu. Užívejte si to.

Štír

Vaše milostné záležitosti mají zpočátku tendenci k menším tajemstvím a u mnohých z vás není výjimkou ani platonická láska. Nosíte v srdci svůj pohledný objev a bojíte se mu to dát najevo? Nyní je ideální doba to změnit, jenom se nesmíte bát odmítnutí.

Střelec

Kromě menšího nedorozumění, které může být způsobeno vaším naladěním, se můžete těšit uspokojivým příjmům. Romantická Venuše ve Vahách pouští do éteru vzkazy lásky a zásobuje úžasnými milostnými možnostmi. Svým šarmem a příjemnou náladou jste jedničky.

Kozoroh

Cítíte se nervózní, kdykoliv máte něco dočinění s osobou opačného pohlaví? Věřte tomu, že to je jen ve vás. Naučte se uvolnit, buďte přirození a sebevědomí. Nemáte se za co stydět, tak odhoďte zábrany a nebojte se pustit do vašeho života někoho jiného.

Vodnář

Saturn se nachází ve vašem znamení a naznačuje zátěžové situace v rodině. Chaos a nejasnosti mají dlouho přetrvávající charakter. Venuše na vás naproti tomu spiklenecky pomrkává a připravuje pro vás příjemná milostná vyžití jako protilehlou misku vah.

Ryby

Na území lásky nevplouváte v začátku dne tím nejlepším tempem, trochu to drhne a táhne ke dnu. Slunce vaše milostné vody vysušuje! Až do večera můžete být konfrontováni s nedorozuměním v partnerském vztahu a vypjatými situacemi. Ale ustojíte to.