Horoskop na čtvrtek 20. května: Čeká na vás nová příležitost! Jděte do toho

Slunce dnes vstupuje do znamení Blíženců, takže někteří z vás mají veškeré předpoklady pro rozjezd kariéry. Příležitost na sebe nenechá dlouho čekat! Je pravý čas na prosazení se! Nenechte si dnešek proklouznout mezi prsty.

Beran

Slunce dnes vstoupí do znamení Blíženců a vy máte veškeré předpoklady pro velký rozjezd kariéry. Pokud se tedy hodláte ve svém oboru výrazněji prosadit, mějte oči na stopkách! Příležitost na sebe nenechá dlouho čekat. Nebojte se neúspěchu!

Býk

Dnes najdete společnou řeč s osobou, kterou jste neměli rádi. To vám dává vynikající příležitost poučit se z předchozích omylů. Díky tomu budete zkušenější a snáze se vyvarujete kiksů, které by vám mohly znepříjemnit jak osobní, tak pracovní život.

Blíženci

Pokud jste si dodnes mysleli, že váš vztah je u konce a že s partnerem nikdy nenajdete společnou řeč, vlivem vstupu Slunce do vašeho znamení budete vyvedeni z omylu. Uvidíte, že se vám společně podaří najít kompromis. Oběma se vám uleví.

Rak

Uvědomíte si, že vaši noví přátelé nejsou příliš seriózní. V první chvíli budete hluboce zklamáni, neboť jste doufali, že kamarádské vztahy, které jste v poslední době navázali, by mohly vydržet. Vzápětí si ale uvědomíte, že skutečné přátele už máte.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Lev

Své pracovní úmysly dnes zkonzultujete s partnerem. I když mu hluboce důvěřujete, berte v potaz, že jeho hledisko je poněkud jiné než to vaše. Odlišná měřítka nelze pominout. Proto protějšek sice vyslechnete, ale finální rozhodnutí si určíte vy sami.

Panna

Budete donuceni zmírnit pracovní tempo. Důvodem nebude Merkur v Blížencích, ale neschopnost kolegů udržet s vámi krok. Začnete proto přemýšlet o svém potenciálu a možnostech, které se vám nabízejí. Přesto se s rozhodnutím neukvapíte.

Váhy

Svého partnera upozorníte na sobecké chování, jemuž vás vystavuje. Přesto se vyvarujte nátlaku a přehnaných výčitek. Musíte si uvědomit, že protějšek se tak nejspíše chová zcela neúmyslně. Proto byste se ho mohli lehce dotknout či jej nechtěně ranit.

Štír

Slunce se dnes přesune do Blíženců a vy budete na vrcholu sil. Svého potenciálu se nebojte stoprocentně využít! Ať už se pustíte do čehokoli, půjde vám to od ruky a budete slavit velké úspěchy. Proto se chopte jedinečné příležitosti, jistě neprohloupíte!

MAGICKÝ TAROT LÁSKY

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vašem milostném životě!

Střelec

Bude se vám zdát, že by to chtělo něco nového, což ve vás bude způsobovat neklid a vzrůstající nespokojenost. Všechno špatné je ale pro něco dobré! Potenciál k lepším výkonům vás donutí na sobě tvrdě pracovat. A výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

Kozoroh

Partner vás podpoří ve vaší práci. Tato konstelace zapůsobí na kreativitu a i vás podpoří v dobrých nápadech. Proto dnes nepochybujte o svých úmyslech a pusťte se do všeho, co vás napadne. Kdo nic nedělá, sice nic nezkazí, ale ani ničeho nedosáhne!

Vodnář

Přílišným optimismem byste mohli něco zakřiknout, proto se ve svých nápadech a plánech do budoucna držte raději při zemi. Alespoň dnes, kdy Slunce vstupuje do Blíženců! Vyvarujete se tak zklamání z nesplněných očekávání, která by vám pokazila den.

Ryby

V pracovní oblasti budete velice důslední a nenecháte se ovlivnit laxním přístupem svých kolegů. Moc dobře totiž víte, čeho chcete dosáhnout i jak to chcete udělat. Půjdete si tedy tvrdě za svým, nehledě na okolí. Vaši nadřízení z vás budou nadšení!