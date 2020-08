Horoskop na čtvrtek 20. srpna: Všechno chce čas

Beran

Aktivní Mars ve vašem znamení udává od ranních hodin konkrétnější tón, a tím je sportovní vyžití. Faktem je, že i když je toto období zasvěceno vodním sportům, dnes se nejedná prioritně o aktivity vodní, ale spíše ty adrenalinové. Samozřejmě potěší i osvěžující bazén.

Býk

Dnes je zdůrazněna sféra kariéry, přičemž je zvýšená možnost potěšujících zpráv. Někdo z jiné oblasti vám může pomoci v podnikání. Každopádně vám teď přeje ten nejlepší čas k tomu, a byste se pustili do toho, co vás už dlouho lákalo i lekalo.

Blíženci

Včerejší Novoluní přináší povznášející impuls k naplánování nějaké delší cesty. Taktéž otázky spojené se zahraničím se nyní řeší snadněji. Budete mít navíc velký důvtip, takže vás jenom tak někdo neopije rohlíkem. Navíc budete okouzlující, což vás potěší.

Rak

Máte vysokou tendenci k tomu, aby bylo přineseno něco nového do vašeho přátelství. Lze očekávat nový zajímavý kontakt s originální osobou. Zejména doba kolem oběda či večere je k tomu jako stvořená. Hodně štěstí a nebojte se být dnes více odvážní.

Lev

Nepouštějte se dnes do žádných kutilských prací v domácnosti ani kolem domu. Mohlo by to přinést více škody než užitku a navíc vaši rozlítostněnost nad nevděkem rodinných příslušníků. Venuše v Raku se od rána totiž netváří nikterak mírumilovně, což nepotěší.

Panna

Pravděpodobně si v této době nejste jisti rozhodnutím svého protějšku nebo někoho z rodiny ohledně důležité věci. Nemůžete například rozseknout, jestli vaše dcera bude po prázdninách volit internát nebo pravidelné dojíždění? Dejte tomu ještě čas.

Váhy

Co se týče dovolené, váš vládce Mars ve znamení Berana naznačuje, že je vhodné volit tuzemsko. Ať se jedná o hory nebo slunění u vody, nabije vás pobyt maximálním nadšením. Potřebujete kolem sebe jenom milujícího partnera a usměvavé lidi.

Štír

Dáváte přednost příjemnému prožívání letních dnů, což vítají zejména vaši příbuzní a sourozenci, protože nemusejí nikde shánět společnost. Vy jste na všech výletech či jiných podnicích vždy k dispozici a navíc s dobrou náladou, která je nakažlivá.

Střelec

Jste stvořeni ke svobodě a optimismu, čehož rozhodně nedosáhnete třenicemi s rodiči ohledně vaší práce nebo soubojem s partnerem kvůli vznikající nedůvěře. Pokuste se věnovat jenom tomu, co vám dělá radost a v čem najdete zpět svou dobrou náladu.

Kozoroh

Celkově po finanční stránce nelze opomenout retrográdního Urana v Býku, tak se dá počítat i s výkyvy. Hlavním tématem se jeví vaše výdělečná schopnost a vlastní pocit sebehodnoty. Můžete dostat informaci týkající se financí a ta může být spojena s údivem.

Vodnář

Práce je dnes důležitější než vaše vlastní zájmy. K večeru pak můžete pocítit úlevu. V tomto období přicházejí na světlo vaše osobní záležitosti a menší změny. Ať už se jedná o image, přátele nebo nové plány, vaše nápady jsou nezvykle originální.

Ryby

Aktualizují se ve vás záležitosti, které byly dlouho skryté, a nyní vzniká potřeba je řešit. Vaše myšlenky mohou být zaměřeny na nějaké instituce či ústavy, které byly rovněž dlouho zasuty do pozadí. A nyní je zapotřebí, abyste se pustili do řešení.