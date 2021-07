Horoskop na čtvrtek 22. července: Hvězdy vám pomůžou při flirtování

Beran

Ztrácíte iluze o nové známosti, kterou jste nedávno potkali. Dnes se na vlastní kůži přesvědčíte, že váš nový partner není zdaleka tak skromný, jak se zdá. Naopak, chová se namyšleně a svou převahu vám neváhá dát dostatečně najevo. Raději vycouvejte.

Býk

Zatoužíte po spolehlivějším a mnohem více domácky založeném partnerovi. Než však uděláte některé nevratné kroky, přesvědčte se, zda nejde jen o momentální stav mysli, který za chvilku přejde. Pokud však víte, že hledáte změnu, neváhejte začít jednat.

Blíženci

Dovolenou, která vás brzy čeká, potřebujete jako sůl. Už z tohoto důvodu si ji maximálně užijte a udělejte veškerá opatření pro to, aby vám ji nemohlo nic (a nikdo) zkazit. Dopřejte si čas na přípravy a chvíli myslete jen na sebe. Zasloužíte si to.

Rak

Budete mile překvapeni, že partner bez váhání podpořil zásadní rozhodnutí týkající se vašeho života. Rozhodně jste nečekali, že vše půjde hladce. Ukazuje se však, že ve svém protějšku máte větší poklad, než se zdá. Važte si toho a dejte to najevo.





Lev

Hvězdy přikyvují, že je cosi, co čekáte pravděpodobné, rovněž tak jako strhující vyslanec znamení Lva. Od ranních hodin vám přející Afrodité dodává sebedůvěru a zvyšuje vaše kouzlo, i když se pod vlivem Jupitera můžete dopustit jistých výstředností.

Panna

Váš vysněný protějšek je blízko. Pravdou je, že si vás vyhlédl už před nějakou dobou. Teď jen musíte počkat, než se odhodlá k činu. Až se tak stane, neváhejte a chopte se příležitosti. Máte šanci prožít opravdovou lásku. Nepromarněte ji bez příčiny!

Váhy

Povede se vám dobýt srdce jisté osoby. Rozhodně to však nebylo nic jednoduchého. Tím spíše se budete radovat, až zjistíte, že se snaha vyplatila. Pro lásku umíte bojovat jako lvi. Svého úspěchu si važte a naložte s ním co nejlépe. Je to vaše šance.

Štír

Nemůžete se dočkat schůzky s novou známostí. Smluvené rande vám nedá spát. Vaše natěšenost se ale mísí se strachem, jak celá akce dopadne, což je přirozené. Bát se nemusíte. Pokud budete bezprostřední a přirození, vše dopadne na jedničku. Uvidíte.

Střelec

Jak už to bývá, ty nejlepší věci přicházejí, když to nejméně očekáváme. Láska vás dnes zastihne naprosto nepřipravené. Budete překvapeni a zaskočeni, avšak snažte se získat ztracenou rovnováhu zpět co nejdříve. Byla by škoda přijít o příležitost.

Kozoroh

Máte velký dar empatie, což dnes opět potvrdíte. Podaří se vám vžít se do pocitů druhých. Dokážete tak zjistit, co se ostatním honí hlavou a pomoci jim s jejich trápením. Díky tomu máte mnoho lidí, kteří na vás spoléhají, ale i mnoho zodpovědnosti.

Vodnář

Šéf k vám bude ohleduplný. Važte si toho, neboť nejde o samozřejmost. Nezapomeňte, že každý má problémy. Neměli byste se těmi svými zaštiťovat. Místo toho se snažte vypořádat s nepříjemnou situací co nejdříve. Nezneužívejte šéfovy benevolence.

Ryby

Budete mít výčitky svědomí, a tak se pokusíte protějšku ve všem vyhovět. Můžete se však snažit, jak chcete, a stejně nedosáhnete spokojenosti. Ani svojí, ani partnerovy. Lepší bude přiznat chybu a rozumně si spolu popovídat. Otročina nic nevyřeší.