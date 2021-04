Horoskop na čtvrtek 22. dubna: Blíží se nový začátek v lásce!

Vlivem Saturnu ve Vodnáři se dostanete do konfliktu s kolegou. Jednejte asertivně. Zkuste si pohrát s prostorem, ve kterém trávíte nejvíce času. Může to hodně ovlivnit vaše vnitřní rozpoložení. A pokud máte nějaké problémy ve vztahu, situace se úplně obrátí!

Beran

Budete mít dnes v první řadě pocit, že charakter vztahu mezi několika podivně komunikujícími kolegy bude založen na něčem, co vám osobně uniká. Nehledejte ale záhady tam, kde nejsou, může jít jenom o nevinný vtípek nebo parodii filmu. Doma bude klid.

Býk

Čtvrtek pořádně otřese vaším stereotypem. Celý den nevycházíte z údivu a rozhodně se nenudíte. Čekají na vás samé příjemné zážitky, které vás v mnohém posunou k perspektivní budoucnosti. V lásce se situace obrátí o 180 stupňů, blíží se k vám nový začátek!

Blíženci

V tom, nakolik se cítíte doma dobře, je ukryt klíč k tomu, abyste byli fit další den. Svou roli hraje prostor, zkuste ho více prosvětlit a dokoupit vícero květin, nejlepší jsou samozřejmě ty v květináčích, ale udělejte si radost i barevnými řezanými.

Rak

Patrné jsou dnes emoce, především na vašem nadřízeném, který na vás bude působit, že je intenzivně zapojen do komunikace nebo stejně intenzivně nad něčím přemýšlí. Bude zapotřebí ctít diplomacii a nepouštět se v ničem na tenký led. Doma taktéž.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA KVĚTEN!

Zajímá vás, na co se můžete v měsíci LÁSKY těšit? Zjistěte to s předstihem již nyní!

Lev

Zamyslete se nad svými bariérovými postoji. Které konkrétně se u vás vyskytují a nejvíce vám brání v komunikaci s druhými? Až na to přijdete, budete s tím umět lépe pracovat a vaše vztahy s okolím se zlepší, stejně jako s vašimi blízkými doma.

Panna

Vlivem Saturnu ve Vodnáři se dostanete do konfliktu s někým, kdo vám vyčítá něco natolik veřejně, aby si toho všimla celá firma. Bude to chtít reagovat asertivně a nenechat si to líbit. Doma naopak načerpáte kýžený klid a s protějškem i romantické chvíle.

Váhy

Naučíte se číst řeč těla a například podle vzdálenosti od dveří, nebo třeba i nakročené špičky, budete umět rozluštit, zda vaši kolegové už mají chuť mizet či je téma vašeho hovoru stále zajímá. Doma se zase můžete orientovat podle upřímnosti úsměvu.

Štír

Je-li vám zcela jasné, že jste k jistému datu měli s nějakým úkolem být hotoví a je to právě dnešek, pak napněte síly a bojujte o výsledek. Přijdete na to, že ve chvílích stresu dovedete znásobit tempo. Důležitý je ale i odpočinek, tak na to myslete.

APLIKACE ZDARMA: RUNY LÁSKY

Prověřte si váš vztah s partnerem! Bude váš vztah plný vášně nebo hádek? Potkáte novou lásku?



Střelec

I když budete vyprávění určitého příběhu ze svého života myslet dobře, otázkou je výsledek, zamýšlená výchovná funkce se může zvrtnout a některé věci mohou být dokonce použity proti vám. Bude třeba naslouchat své intuici, která by vás měla chránit.

Kozoroh

Vaším záměrem je dnes ovlivnit postoj někoho z rodiny, ale vaše samotná snaha má momentálně jenom funkci nahlodávací, více je na něm. V zaměstnání můžete dnes zaujmout svým poctivým přístupem k práci, který už se dnes vidí jenom málo, ale je cenný.

Vodnář

Jak se doma projevuje vaše spokojenost s chováním druhých? Jsou tyto projevy opravdu dostatečně výmluvné? Zkuste to dnes třeba s malým dárkem a uvidíte hned, jak vaši blízcí budou reagovat mnohem otevřeněji a za spokojené úsměvy to rozhodně stojí.

Ryby

Pokuste se dát svému milostnému životu jarní kabát, ne že byste s ním měli vyrazit hned třeba do parku, ale menší změna rozhodně neuškodí. V zaměstnání naopak upřednostníte rutinu, která vám umožní věnovat se i svým osobním myšlenkám a neplahočit se.