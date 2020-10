Horoskop na čtvrtek 22. října: K šéfovi buďte upřímní

Pracovní úspěchy vám vyloudí úsměv na tváři. Jen pozor na tempo, zaberte hned z rána, ať se vám povinnosti zbytečně nekopí. Díky Venuši v Panně na chvíli hodíte za hlavu obavy o tom, zda je to či ono chování vhodné či nevhodné.

Beran

Nezkoušejte dnes trpělivost blízkých pozdními příchody, mohli by vám ukázat parádní hysterický výstup, o což dozajista nestojíte. Raději si nařiďte hodinky o deset minut dopředu, to ostatně ocení i u vás v práci. Dočkat se tam můžete i pochvaly.

Býk

Doma vám rutina nevadí! Naopak jste rádi, když si s vaší drahou polovičkou rozumíte stále stejně, ovšem v práci byste chtěli nějakou změnu. Něco, co by vám umožnilo naučit se něco nového a možnost projevit své další schopnosti. Buďte upřímní k šéfovi.

Blíženci

Nebudete mít nouzi o pozvánky na dnešní večer, otázka je, zda budete mít chuť přijmout některou z nich. Ne, že by vám nebyly dobré, ale budete toužit spíše po klidu na gauči a svém oblíbeném seriálu či knize. Inu, únava je únava, ostatní to pochopí.

Rak

V milostném životě budete vskutku spokojeni a bude mezi vámi báječně fungovat onen jiskřivý mechanismus přitažlivosti, ovšem v zaměstnání vaše nálada poklesne hned o několik stupňů. Vaše vysněná pozice je totiž od té vaší zatím poměrně vzdálená.

Lev

Zamilujete si jistý filmový song, který si budete pouštět v práci i doma na nejvyšší možné volume. Pozor ovšem, abyste si tím nezadělali na problémy, v práci kvůli autorským poplatkům a doma kvůli sousedům, kteří nebudou váhat měřit hlučnost a volat.

Panna

V lásce se necháte unést kouzlem bezprostřednosti a díky Venuši v Panně na chvíli hodíte za hlavu obavy o tom, zda je to či ono chování vhodné či nevhodné. Zato doma budete přesně vědět, jaké chování vašich blízkých je nevhodné a nebudete váhat jim to znovu objasnit.

Váhy

Filmový večer by mohl být to pravé, na co byste mohli nachytat i mladší ročníky, které jinak doma příliš nevidíte, což vás mrzí. V zaměstnání proto nasaďte ostré tempo hned z rána, aby se vám nenakupila nějaká práce navíc a vy pak neměli přesčas.

Štír

Dejte si dnes pozor, aby se vám neprotáhla večerka natolik, že druhý den budete moci jít z postele rovnou do práce. To by váš šéf neocenil, zvláště když se konečně rýsuje povýšení, na které už čekáte. Buďte svým blízkým oporou, každá pomoc se cení.

Střelec

Budete mít dilema, a to jak v zaměstnání, kde se po vás bude chtít, abyste se přiklonili na jednu stranu mezi dvěma znepřátelenými skupinami, ale i doma, kde po vás vaši blízcí budou chtít slyšet určitý názor a vy si ještě nebudete jisti odpovědí.

Kozoroh

Snaha se sice cení, ale vy se dnes budete s vaší drahou polovičkou doslova předhánět v tom, jaký program nachystáte na večer, a oba budete mít navrch tendenci své překvapení vytasit až těsně před hodinou H, kdy již nezbývá čas pro velká odmítání.

Vodnář

Zajímejte se o duchovno a obstarejte si potřebné knihy, pokud máte pocit, že jich máte v knihovničce málo. Číst můžete i na internetu. Správné informace s k vám dostanou a vy budete moci uskutečnit potřebné změny v práci a taktéž ve vašem soukromí.

Ryby

Pracovní úspěchy vám vyloudí úsměv na tváři, ale bude vás mrzet, že své štěstí dnes nemůžete sdílet s vaším milovaným či milovanou, nakolik byste si přáli. Rozpory, které jsou mezi vámi vlivem Marsu v Beranu, se bohužel opět prohlubují.