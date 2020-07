Horoskop na čtvrtek 23. července: Čas na naplánování dovolené

Nebojíte se současné situace ve světě a máte v plánu strávit dovolenou v zahraničí? Zvláště při dnešku máte velkou šanci, že seženete na výhodnou dovolenou u oblíbeného moře. Dovolená je po náročném roce totiž to, co vaše tělo a duše nyní potřebuje.

Beran

Dnes bude v centru vaší pozornosti především váš domov. Zajímáte se o barvy a dekoraci, chcete svůj domov zkrášlit a kupujete hezké předměty pro domácí použití či jenom tak pro oko. Bavit vás budou i úklidové práce, pokud nebudou příliš náročné.

Býk

Žádají si vás vaše profesní záležitosti, což přináší velkou rozmrzelost. Patronka vztahů Venuše vše neharmonicky ovlivňuje svou kvadraturou a vy tak nebudete vědět, kde hasit požáry dříve, jestli ve vaší práci, či raději na domácí půdě. Chce to rozvahu!





Blíženci

Nevěste hlavu, pokud ještě netušíte, kam byste letos vyrazili. Pokud se nebojíte situace ve světě, máte zvláště při dnešku velkou šanci, že kápnete na výhodnou dovolenku u moře, která plně splní vaše požadavky na ideální dovolenou pro vás.

Rak

Někdy je dobré rozhodnout se pouze na základě vaší intuice. Jako právě dnes. Hvězdy nemají nic proti, jen mírně připomínají, že se máte vyhnout střílení od pasu a pořádně to promyslet. Tak pěkně postupujte krůček za krůčkem a nebojte se žádných novot.

Lev

Pokud dnes budete příliš pracovat, můžete mít doma mírný problém. Věnujte se také vašemu protějšku! Merkur v Raku jinak může vytáhnout z rukávu svůj zákeřný trumf - nespokojenost vaší drahé polovičky, která bude pořádně halasná a hlavně vám časově náročná.

Panna

Ať při dnešku dostanete zálusk na rodinný vůz nebo čtyřkolku, pamatujte na dostatečné místo pro sportovní výbavu a nářadí, rodinu i domácí mazlíčky. Na mini autíčko můžete rovnou zapomenout, ideální by byl samozřejmě náklaďák, jenže to parkování.

Váhy

Vaše myšlenky a přání se od rána stáčí k počínající dovolené, která je nakonec v průběhu dne bujařejší, než jste očekávali. To vám ale bude hrát krásně do karet, protože milujete zábavu a neočekávané zajímavé chvíle, které vám přichystá šťastná náhoda.

Štír

S vaším protějškem si výborně rozumíte. Vedete hluboké debaty a rádi filozofujete, což dává vašim společným chvílím neskutečně hezký náboj. Při dnešku mohou být především na přetřesu plány na dovolenou, tak je neodsouvejte a pěkně to spolu proberte.



Střelec

V první polovině dne je pro vás důležitou otázkou zajištění rodiny. Je vhodné znovu projít své investice, přičemž Jupiter v Kozorohu je vám nápomocni i v dalších finančních krocích. Nebojte se být akční a pustit se i do zatím vůbec neprobádaných vod.

Kozoroh

Rodina je pro vás už dlouhou dobu velmi důležitou oblastí. I když v první fázi dne procházíte určitými nedorozuměními s partnerem, do odpoledních hodin se vám všechno podaří úspěšně zdolat, takže si budete moci poměrně gratulovat k pohodičce.

Vodnář

Část vašeho já bude toužit po nějakém cestovatelském vzrušení. Mars v Beranu se přidává a favorizuje akce s přáteli spojené s dalekými cestami. Ujasněte si proto, kam a s kým byste chtěli vyrazit a na jak dlouho dobu je to pro vás únosné. Pak vám už nic nebrání.

Ryby

Svůj dům toužíte obléct do letních zářivých barviček. Máte potřebný drive a finance nejsou také zrovna nejhorší - takže na co čekat? Bojovat můžete akorát s časem, kterého se vám tradičně nedostává. Nevíte, co dělat dříve - budovat nebo pracovat?