Horoskop na čtvrtek 23. dubna: Pozor na přílišné utrácení a rozmařilost

Dnešní den není právě vhodný k rozhazování a finančním investicím. Hvězdy vás budou svádět k rozmařilému utrácení, raději však přemýšlejte, zda si to můžete dovolit. Novoluní naopak bude přát zajímavým a praktickým nápadům. Nebojte se ukázat, co vše ve vás dřímá!

Beran

Vyhnete se o Novoluní půjčování peněz, i když to bude poněkud náročné a nemine vás při tom několik trapných momentů. Avšak fakt, že sebou nenecháte manipulovat, je mnohem podstatnější než nepříjemná chvilka ticha. Proto si stůjte za svým za každou cenu!

Býk

Nový protějšek se projeví jako ten pravý partner pro společný život! Zjistíte totiž, že mu můžete stoprocentně důvěřovat a nemusíte se bát, že vás zklame. Víra, kterou v něj máte, je základním kamenem šťastného vztahu. Pěstujte si ji pečlivě!

Blíženci

Dnes nastane Novoluní v Býku a vy budete mít velké sklony k utrácení. I když vaše peněženka zrovna nepřetéká, přesto si dopřejete velké nákupy. A nebudete troškařit! Naštěstí však máte silně vyvinutý cit pro zodpovědnost, který vám nedovolí překročit jistou hranici.

Rak

Protějšek vás bude vychvalovat do nebe! To bude něco pro vaše ego, které se díky tomu dostane do závratných výšek. Zároveň si však uvědomíte, že půlka vašeho štěstí je zásluhou právě vašeho partnera, který vám dodává jistotu, sebevědomí a lásku!

Lev

Dobrý skutek vám zvedne náladu. Uvědomíte si, že i když máte občas problémů nad hlavu, pořád jste šťastnými lidmi, které v podstatě nic vážného netrápí. A začnete si toho náležitě považovat! Vědomí vlastní spokojenosti je velmi důležité, jen tak dál!

Panna

V lásce zatoužíte po něčem novém. Výsledkem bude u zadaných balancování na hraně nevěry, u nezadaných sklon k flirtování a hlavně vášnivým románkům. O dnešním Novoluní se do všeho vrháte poněkud bezhlavě. Snažte se trochu přibrzdit. Více přemýšlejte!

Váhy

Své blízké překvapíte výjimečnými nápady! Všechny vaše připomínky budou velice praktické a okolí bude doslova nadšeno. Nebojte se s příchodem Novoluní ukázat, co ve vás je, a pomozte své rodině a přátelům. Budou vás vychvalovat do nebe. Stačí jen trocha invence!

Štír

Svému kamarádovi dáte tip na dobrou koupi. A můžete si být jisti, že váš dobrý nápad odmění! Bude si vážit toho, že mu věnujete čas a energii. Pro vás je to však samozřejmost, o které ani neuvažujete. O to více je vaše dobrosrdečnost záslužnější.

Střelec

Nastává Novoluní v Býku a vy začnete žárlit na svůj protějšek. Za nedůvěrou se skrývá pouze vlastní nízké sebevědomí, které vás nutí podezírat partnera. Faktem je, že jediným, kdo něco takového může změnit, jste vy sami. Začnete na sobě pracovat a získáte sebejistotu!

Kozoroh

Z chyb v zaměstnání si nedělejte těžkou hlavu! Každý má občas špatný den a vy jste si ten svůj vybrali zrovna na Novoluní. Všechno špatné je navíc pro něco dobré! Podaří se vám poučit se z nezdarů a příště budete mnohem lepší. Neztrácejte elán a nadšení!

Vodnář

Protějšek dnes nebude mít pochopení pro vaše pracovní přesčasy. Pokuste se proto být empatičtí a snažte se mu vyhovět. Nemusíte se plně přizpůsobovat, ovšem pár kompromisů vás zřejmě nemine. I jeden vstřícný krok udělá s vaším partnerem doslova divy!

Ryby

Nadřízený ocení vaše schopnosti. Dejte mu najevo, že vaše limity leží mnohem dál a že máte velký potenciál se zlepšovat. Uvidíte, že z vás bude nadšený. Nebojte se ukázat, co ve vás je, i když se vám to zdá poněkud nafoukaně okaté. Dnešní Novoluní vám přináší úspěch!