Horoskop na čtvrtek 23. ledna: Zbavte se strachu bojovat za své sny

Je třeba, abyste se oprostili od věčné obavy z toho, co by mohlo nastat, pokud se hnete ze své komfortní zóny. Jste již "hotový" člověk, zocelený zkušenostmi a vlastní pílí, přestaňte se bát udělat další krok na cestě k úspěchu. Pokud skončíte na zemi, zase hned vstaňte, přestaňte okolí vnímat jako nepřítele a věřte si.

Beran

Nic se nejí tak horké, jak se uvaří. Vaše polévka je dávno ledová, tak proč se bojíte jíst? Možná vás situace ovlivnila více, než jste si ochotní připustit, tak ji necháte raději plesnivět. Každé polévky je škoda. Vezměte si lžíci a pusťte se do ní, je dobrá.

Býk

Lidé vám připadají jako maniaci. Jedná se o přízraky ve vaší mysli, nebo jsou skutečně ve vašem okolí? Zamyslete se. Vidíte bubáky tam, kde nejsou. Možná jen z nudy, že byste chtěli zažít něco vzrušujícího. Místo šíření poplašných zpráv začněte sportovat.

Blíženci

Nemusíme se ze země zvedat pokaždé, když upadneme, ale to tam chcete ležet navěky? Lítost okolí může být i příjemná, ale ostatní brzy omrzí. Místo hledání soucitných osob se zkuste postavit na nohy, zatněte pěsti a bojujte za to, co jste vždy chtěli.

Rak

Váš ledový klid se zrodil ze situací, které by málokdo chtěl zažít. Místo ignorace okolí zkuste tento svůj klid předávat někam dál. Ano, i vy můžete být něčím koučem, i když jako neprofesionálové, tak přeci jste schopni profesionálně pomoci tonoucím.

Lev

Mohli jste v životě ztratit víru v ostatní lidi, ale neztrácejte víru v sebe sama. Ve skutečnosti nevěříte ostatním, protože nevěříte svému instinktu. Kdybyste ho poslouchali už dřív, mohli jste si ušetřit mnoho pádů. Důvěřujte si a otevřete se ostatním.

Panna

Chcete dosáhnout vysoké úrovně v životě? Přestaňte se poměřovat s průměrnými, ale poměřujte se s těmi, kteří něco dokázali. Nebojte se nastavit si laťku, protože můžete mít vše, co chcete. Jen se přestaňte poměřovat s věčně opilým Pepou z hospody.

Váhy

Stále setrváváte u své kukly, i když je dávno roztrhaná a vy jste už motýl. Proč se bojíte vzlétnout? Roztáhněte křídla, protože proměna, kterou jste tak dlouho procházeli, je dokončena a nastal ten pravý čas ukázat světu svou krásu! Vzhůru k výšinám!

Štír

Vaše srdce dřív bývalo velmi ohnivé a divoké. Dnes cítíte v hrudním koši kus ledu, který vás tíží. Nikdo jiný než vy ten kus ledu nerozpustí, tak jej rozehřívejte každým dnem. Ve vašem okolí je mnoho lidí, kteří si zaslouží cítit vaši hřejivou lásku.

Střelec

I přestože lidé nesdílejí vaše názory, neznamená to, že jsou vaši nepřátelé. Přestaňte vidět v odlišných postojích napadání vaší osobnosti, protože tak tomu není. Naslouchejte tomu druhému, protože má důležitou zprávu, kterou vám chce sdělit a pomůže vám.

Kozoroh

Nemusíte se hněvat na ostatní kvůli každé maličkosti, protože tím přitěžujete jen sami sobě. Zkuste se podívat na věci z jejich úhlu pohledu. A nebyli jste to vy, od koho odkoukali nešvary? Promyslete všechny tyto možnosti, než vynesete konečný soud.

Vodnář

Nemusíme se honit za přeludy, které jsou nám okolím tlačeny jako úspěch. Raději si dejte pauzu a zamyslete se, čeho byste rádi ve svém životě dosáhli. Budete skutečně šťastní s novým mobilem, nebo s novou láskou? Nekupujte hmotné věci, jsou to jen náhražky.

Ryby

Láska se nikdy nevynutí ani slzami a ani výčitkami. Tak to přestaňte dělat. Pokud ten druhý již k vám nic necítí, je třeba ho nechat jít po svých. Ti, kteří vás milují, žádné slzy a výčitky nepotřebují, i tak zůstanou. Tak je citově nevydírejte.