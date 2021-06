Horoskop na čtvrtek 24. června: Planety dnes přejí komunikaci

Beran

Milí Berani, dnešní úplněk vám otevírá možnosti k vzdělávání, učení, cestování, koupi nového auta či jiného dopravního prostředku. Planety také přejí komunikaci, psaní a mluvení. A protože se pomalu blíží víkend, máte dost času přemýšlet, jak s těmito dary naložit.

Býk

Venuše i Slunce v Raku skutečně obohacují veškeré milostné dění zvýšenou romantikou a splněnými přáníčky. Jeví se vám objekt vašeho zájmu už dlouhou dobu jako nedosažitelný? Nyní můžete očekávat příznivou změnu. Jen se nebojte a směle do toho!

Blíženci

Utrácení odložte na později. Dnes vás, milí Blíženci, hvězdy naopak nabádají k šetření. I když netrpíte nedostatkem, nějaká rezervička na horší časy se vždycky hodí. Zvlášť když vaši hvězdní vládcové předpovídají nějaký nečekaný přísun financí navíc.

Rak

Úplněk v Kozorohu, který dnes nastává, vám otevírá možnost vydělat, získat peníze ve společenství s další osobou nebo institucí jako je banka. Hvězdy vás posunují vpřed vstříc novým lidem, společenství a společnosti. Do vašeho života přichází důležití lidé.

Lev

Dnešní úplněk je pro vás sice náročný a přinese vám spíše nepříznivý den, ale výhledově přináší mnoho dobrého. Dnes si tedy neplánujte náročný program a snažte se odpočívat, ale těšte se, že se vylepší otázka vašeho bydlení nebo zaměstnání.

Panna

Ani k vám se, milé Panny, úplněk v Kozorohu nezachová špatně. Můžete potkat zajímavé osoby. Máte zaktivované cesty, komunikaci a psané slovo související s bydlením, domovem nebo rodinou. Přináší vám také výrazné zvýšení prestiže a zlepšení finanční situace.

Váhy

Dnešní úplňkový den máte složen z pozitiv i negativ, ale ruku na srdce, milé Váhy. Dokážete opravdu odlišit, co je dobré a co ne? V hektickém sledu posledních dní možná nacházíte zalíbení, hlavně v pocitu, že všechno zvládnete. Může to ale podkopat vaše zdraví!

Štír

Pocítíte-li touhu střídat partnery, může za to dnešní úplněk v Kozorohu. Snaží se trochu zamlžit, co pro vás váš partner znamená a vy se začnete rozhlížet kolem sebe. Vnímáte více sexuálně než citově, a to vám s trochou neopatrnosti může poškodit vztah.

Střelec

Dnes máte svůj šťastný den! Červnový úplněk v Kozorohu otevírá cestu ke vzdělání a nabízí možnosti cestovat. Čekají vás také různé kurzy a školení. I Jupiter postupně ukončil minulost, uzavřel některá témata a připravuje vás pomalu na obrovský životní posun.

Kozoroh

Úplněk ve vašem znamení vám dnes začne pomáhat! Ta tam jsou nedorozumění a problémy s komunikací, opět se dovedete vyjádřit ke všemu jasně a všechny okouzlíte také svou vůlí a nadšením. Už jste to zase vy, kterých si ostatní váží a mají je rádi!

Vodnář

Konstelace samotného příchodu úplňku je pro vás sice trochu náročná a zatíží dnešní den, ale celkově vás posune dál. Neplánujte si nic náročného, spíše se snažte odpočívat. Zatím se můžete těšit, že do roka a do dne přijde veliký životní posun.

Ryby

Vše se dnes mění k lepšímu. Od samého rána pociťujete více optimismu než rozmrzelosti a nedovedete skrýt nadšení ze všeho, co vás dnes čeká. Konečně si zase užijete naplno práci i zábavu! Nebraňte se žádnému pozvání do společnosti, zazáříte tam!