Horoskop na čtvrtek 24. září: Držte své emoce na uzdě

V práci se vám bude dařit. Všechny úkoly splníte. I když jsou na vás kladeny stále vyšší nároky. Nebojte se pochválit, jak říkáme především my Češi. Nikdo to za vás neudělá!

Beran

Jsou na vás kladeny doma i v zaměstnání vyšší nároky a bude jenom na vás, jak se s tím vypořádáte. Jste nuceni chovat se pomaleji, obezřetněji a více intelektuálně přemítat. Také nemůžete jen tak prásknout do stolu a zařídit, aby bylo vše podle vás.

Býk

Jste schopni zastat spoustu práce, ale nemůžete se přepínat věčně. I vy máte své potřeby a přání, tak je jednou také projevte. Stejně jako jste rádi, když můžete o druhé pečovat, i vaše okolí vám bude taktéž rádo plnit vaše touhy, jen musí vědět jaké.

Blíženci

Nesnášíte, když musíte fungovat pod cizím diktátem, protože rádi všechno, co se vás týká, rozhodujete sami. Vaše komunikativnost je ale vlivem Merkuru bravurní, tak se ozvete a vysvětlíte vedení, co vám vadí a dojednáte si větší volnost v rámci pracovní doby.

Rak

I když se snažíte brát všechno kolem racionálně, občas se neubráníte výbuchu emocí, které vás nutí chovat se pro okolí nevypočitatelně. Ve vztahu můžete být tak jednou příliš dětinští, zatímco jindy působit jako sopka, která se právě chystá bouchnout.

Lev

V práci na vás budou číhat nové úkoly, kterých se budete muset zhostit se ctí. Jestliže se vám daří rozvíjet trpělivě odborné technické znalosti, budete se sebou v zaměstnání spokojení a navíc se budete moci svým umem pochlubit i doma. A obstojíte.

Panna

Nemáte rádi konflikty a pokud to jde, dosahujete svého raději diplomatickou cestou. Ovšem dnes bude nutné upozornit druhé na to, co v minulosti slíbili. Budete se muset ozvat a hlasitě si říct o to, na co přirozeně máte nárok a druzí na to zapomínají.

Váhy

Po pracovní stránce se začíná dařit lépe a vy budete mít plno nápadů na to, co byste všechno mohli na vašem výrobním programu ještě vylepšit. V partnerství jste milováni nekriticky, ale vy toho nezneužíváte a umíte oplácet partnerovi stejnou mincí.

Štír

Zatímco v práci se vám daří a nemáte důvod si stěžovat, ve vašem soukromí to počíná mírně váznout. V lásce vám chybí důvěra vůči vaší drahé polovičce, protože se dějí věci, které si neumíte racionálně vysvětlit a svádějí vás k různým domněnkám.

Střelec

Můžete si gratulovat, jelikož po několika kotrmelcích v různých situacích nyní vaše autorita trochu stoupne, lidem budete připadat sympatičtí a s důvěrou vám svěří, jak finance, tak osobní trápení. Navíc nebudete těmi, kteří by je nakonec zklamali.

Kozoroh

Dnes si budete připadat jako na houpačce, zatímco jindy kráčíte rádi zlatou střední cestou a občas si vyletíte k výšinám, nyní to bude docela jiné. V zaměstnání počítejte buďto s velikou chválou vaší osoby, nebo s nemístnou kritičností vaší práce.

Vodnář

Díky vědomostem, které sbíráte v těchto dnech, si v blízké budoucnosti budete moci dovolit luxusnější dovolenou. Otázkou je, pro kolik ji budete pořizovat osob - v soukromí jste radši sami, sexu máte dostatek a na rozhovory vás momentálně neužije.

Ryby

