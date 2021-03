Horoskop na čtvrtek 25. března: Dnes budete mít šanci na přivýdělek

Beran

Definitivně ukončíte zoufalé naděje svého ctitele či ctitelky. I když by se to mohlo zdát kruté, cítíte, že není správné vodit dotyčného za nos a dávat mu plané naděje. Proto budete naprosto upřímní a otevření. Uvidíte, že to váš obdivovatel ocení.

Býk

Dostanete výhodnou nabídku ohledně hypotéky! Přesto budete ještě váhat a definitivní rozhodnutí raději odložíte. Uvědomujete si, že jde o vážný krok, který byste rozhodně neměli uspěchat. Pro jistotu se tedy poradíte se svými přáteli a odborníky.

Blíženci

Když se dnes budete jen trochu snažit, uvidíte, že velké finanční ocenění vás nemine! Hvězdy vám v tomto případě opravdu přejí. Proto rozhodně nezahálejte a věnujte se povinnostem! Uvidíte, že píle se bohatě vyplatí. Chce to jen překonat lenost.

Rak

Radost z konce zimy vás bude nabádat k cestování a poznávání nových míst. Touha po dobrodružství bude obrovská i přes rizika a můžete si být jisti, že pokud jí podlehnete, nudit se rozhodně nebudete. Čas od času se vyplatí zariskovat, tak proč ne zrovna dnes?

Lev

Vlivem Jupitera ve Vodnáři dostanete šanci na perfektní výdělek. Proto neváhejte a chopte se jí! I když budete mít zpočátku pochybnosti, nezapomeňte, že vycouvat můžete vždy. Raději si však důkladně přečtěte podmínky spolupráce a nebojte se na cokoliv zeptat. Musíte mít jasno.

Panna

Čeká vás šťastné setkání po letech! I když budete nadšením bez sebe, nevyhnete se ani slzám dojetí a nostalgie. Koneckonců není na tom nic divného! Nebraňte se jakýmkoliv pocitům a užívejte si příjemné setkání. Uvidíte, že radost bude oboustranná.

Váhy

V práci díky Marsu v Blížencích hladce získáte zaslouženou finanční odměnu. Přesto se vyvarujte vychloubání. Všichni nemusí vědět, jak moc jednoduché to pro vás bylo! Uvidíte, že vaši kolegové ocení skromnost a pokoru. A nejenom oni! I na svého šéfa tak uděláte velký dojem.

Štír

Dnes rozhodně nebudete citově strádat. Na rozdíl od některých svých přátel procházíte obdobím pohody, které si náležitě užíváte. Váš vztah je založený na přátelství, důvěře a lásce. Co víc si přát? Budete se tedy věnovat méně šťastným kamarádům.

Střelec

Myšlenky vám budou neustále zalétávat k nedodělané práci. Nakonec vaše chmury rozptýlí potomci, kteří budou vyžadovat pozornost a zábavu. Budete za to rádi. Nejenom, že zapomenete na starosti a skvěle se odreagujete, ale také protáhnete své tělo.

Kozoroh

Dáte průchod své zamilovanosti. A budete se sami divit, co to s vámi udělá! Přestanete se ovládat a najednou bude všechno jednodušší a jasnější. Čas od času není špatné povolit uzdu fantazii a nechat své myšlenky volně proudit. Velmi vám to pomůže.

Vodnář

Dnes vám bude při sázkách štěstěna i Venuše přát. Můžete toho velmi dobře využít! Přesto se raději ovládejte a nezapomeňte na zdravou míru. Máte totiž sklon nechat se unést, a v tom případě by se vám mohla začít lepit smůla na paty. Nic se nemá přehánět!

Ryby

Nebudete si vědomi toho, že se někomu líbíte. Možná je proto na čase, abyste procitli a všimli si jisté osoby, která z vás nespustí oči! V opačném případě byste totiž ignorovali zajímavou možnost. Nezavrhujte ji jen proto, že vás nikdy nenapadla!