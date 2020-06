Horoskop na čtvrtek 25. června: Pohoda ovládne domov i pracoviště

Beran

Nechtěně se zapletete do milostného trojúhelníku. Bohužel, až příliš pozdě si uvědomíte, do čeho jste se dostali. Naštěstí se však umíte rychle rozhodovat, a proto situaci vyřešíte rázně a bez servítek. Dobře víte, co chcete, a především co nechcete!

Býk

Vaše finanční situace se začne pomalu ale jistě zlepšovat. Proto nebudete váhat a rozhodnete se naplánovat do budoucna spoustu investic. Rozhodně se však nedá říct, že byste se nechali unést. Za každých okolností jste totiž nohama pevně na zemi.

Blíženci



Vaše partnerství bude procházet šťastným obdobím. Nebojte se proto žádných krizí a oprostěte se od všech negativních myšlenek. Pesimismus rozhodně není na místě! Pravdou totiž je, že váš partner o vás stojí a hluboce vás miluje. Stejně jako vy jeho!

Rak

V partnerském vztahu se dnes můžete setkat s malým nepochopením. To je však dáno jenom tím, že se nedokážete vžít do situace, v níž se právě nachází váš protějšek. Zamyslete se proto! Jeho jednání a reakce vám pak budou okamžitě o mnoho jasnější.





Lev

Podaří se vám vydělat o mnoho více peněz, než jste předpokládali! Nečekaná finanční prémie vám nejenom zvedne náladu, ale také vám otevře nové možnosti a obzory. Zejména v době prázdnin se bude zvýšený tok financí velice hodit. Máte velké plány!

Panna

I když jste v menší finanční tísni, na rezervy odmítnete sáhnout. Dobře si uvědomujete, že taková nouze zatím nenastala, a raději si utáhnete opasek. Koneckonců pravdou je, že nedostatek peněz je dán i tím, že jste v minulosti přehnaně rozhazovali!

Váhy

Využijete nepřítomnosti svého nadřízeného a rozhodnete se vyřídit v zaměstnání jisté soukromé záležitosti. Máte velké štěstí, že jste narazili na chápavý a milý kolektiv spolupracovníků. Kolegové vás nejenom podpoří, ale dokonce nabídnou i pomoc!

Štír

Můžete se těšit na možnost pracovního postupu! Váš nadřízený si je totiž dobře vědom vašeho potenciálu a především odhodlání. Proto vás náležitě ocení svou důvěrou, a především finančním ohodnocením. Dnes se proto můžete těšit na velmi úspěšný den.

Střelec

Změníte svůj přístup k práci. Uvědomíte si totiž, že pokud chcete dosáhnout postupu na kariérním žebříčku, bez píle a odhodlání se rozhodně neobejdete. Navíc proti vám stojí poměrně silná konkurence. Začnete na sobě proto pracovat. Jenom tak dál!

Kozoroh

Na dovolené se můžete těšit na spoustu romantických zážitků! Po náročném období plném práce si koneckonců zasloužíte odpočinek a relaxaci. Zapomenete tak na veškeré starosti a problémy. Místo toho budete přemýšlet jen nad spoustou nových podnětů.

Vodnář

Ze žárlivosti svého protějšku budete mít tentokrát škodolibou radost. Přestože si moc dobře uvědomujete, že to od vás není zrovna hezké, jednoduše se neovládnete. Zároveň totiž víte, jak vašemu partnerovi asi je. Mnohokrát jste to totiž sami zažili!

Ryby

Láska vás bude naplňovat energií, optimismem a dobrou náladou. Nic a nikdo vás nedokáže rozhodit. Jediné, na čem vám totiž záleží, je fakt, že vás partner miluje a že vy milujete jeho. Okolí z vás možná bude mít legraci, ale vám to bude úplně jedno.