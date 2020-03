Horoskop na čtvrtek 26. března: Budete vztahovačnější, než je zvykem

Padne na vás téměř aprílová nálada. Chvílemi budete samý úsměv, hned na to se vás dotkne i nicotná poznámka. Zkuste být při projevování vaší nelibosti obezřetní, v náhlém návalu emocí můžete říci něco, co pak už nepůjde vzít zpátky.

Beran

Vaše dnešní myšlenky se budou točit na střídačku kolem vaší rodiny a kolem vaší práce. Co však večer zaměstná vaše tělo, bude téma lásky. Nejspíše to bude tím jarním vzduchem, který k vám pronikne při větrání, ale zasníte se naplno a příjemně.

Býk

Neukvapte se při řešení sporu s někým blízkým. Jednak vám hrozí přešlapy a jednak se vám hádky při dnešku budou obecně příčit. Raději dejte zúčastněnému dostatečný prostor pro vysvětlení a není vyloučeno, že nakonec uvidíte situaci jeho očima.

Blíženci

Rodinné záležitosti vás vytíží natolik, že nebudete mít čas na svoji práci tak, jak byste potřebovali. Navíc si vaši pozornost bude nárokovat i vaše drahá polovička, takže dnes uděláte nejlépe, pokud si vezmete rovnou volno a vše v pohodě zvládnete.

Rak

Budete mít poměrně nabitý den. V práci se bude dařit pokračovat v nastolené krasojízdě i přesto, že zima je již definitivně za námi. Do soukromí vám vstoupí nějaká nová známost, které se povede vás lapit do svých spárů, a vy si budete připadat jako rybka.

TAROT DOVOLENÉ

Personalizovaný výklad kartářkou, sami si vytáhněte 5 karet! Tarot vám řekne vše o vaší dovolené a o možných komplikacích na vašich cestách.

Lev

Nehádejte se dnes se všemi jenom proto, že máte špatnou náladu. Existují mnohem lepší způsoby, jak si ji zlepšit a bez následných potíží. Můžete si vyrazit někam na výlet jarní přírodou. Někam, kde to máte rádi a vždy si tam spolehlivě odpočinete.

Panna

V zaměstnání si dnes budete připadat jako v debatním kroužku a bude se vám stýskat po pořádné akci, která by vám odvedla myšlenky od potíží. Pro dnešek byste si radši vyhodili z kopýtka někde ve společnosti, než vysedávali doma u "bedny".

Váhy

Budete ponořeni do svého nitra a přemýšlet horečnatě nad různými alternativami. Řešení nepřijdou sama! Budete potřebovat více času, abyste všechno správně rozvážili a uvítáte i pomoc z venčí. Zkuste se poohlédnout po vhodné motivační literatuře.

Štír

Dnešek se ponese ve znamení rozhodnutí, na která už jste čekali velmi dlouho, jenom jste potřebovali svěží jarní vítr do plachet. Potěší vás, že jste se konečně odhodlali a věci se daly do pohybu. Tak si to užívejte a odměňte se něčím pěkným.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA DUBEN!

Zajímá vás, na co se můžete v příštím měsíci těšit? Zjistěte to již nyní!

Střelec

Nebojte se říkat, co si myslíte. Lidé, kteří vás mají rádi, to pochopí a ty, kteří vám nemohou přijít na jméno, klidně nechte tak. Navíc zjistíte, že díky své upřímnosti, se vám žije snadněji, protože nemusíte ztrácet čas vymýšlením krkolomných výmluv.

Kozoroh

Věnujte se dnes především svojí drahé polovičce. Jsou věci, o kterých jste dlouho nemluvili a které byste měli probrat. V rámci pracovních kontaktů budete muset použít staré dobré osvědčené zbraně a se zadostiučiněním shledáte, že stále fungují.

Vodnář

Budete při dnešku tak trochu bojovníci s časem. To, kdo bude vítěz, je jasné, ale snaha se cení! Tak se nebojte nabrat dech a pořádně šlápnout do pedálů, ať už se vydáte někam za turistikou, nebo se spokojíte jenom s metaforickou podstatou věci.

Ryby

Změny nálad by vás dnes mohly přepadnout jako aprílové počasí. Dynamickou práci s minimálním přerušování lze dělat dál, ale ne bez ustání. Nyní musíte dohnat relaxování i spánek. Máte šanci, abyste si báječně odpočinuli na nějakém pěkném místě.