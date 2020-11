Horoskop na čtvrtek 26. listopadu: Hvězdy po vás chtějí aktivitu!

Do popředí dnes vystoupí vlivem Merkuru ve Štíru rodinné záležitosti. A to v jakékoliv souvislosti. Věnujte se jim v pravý čas. Mars v Beranu k tomu přináší porci občerstvující energie.

Beran

Jste nyní doslova na roztrhání. Všude o vás stojí, v práci na vás nakládají nejsložitější úkoly s důvěrou, že je splníte. Doma se na vás každý den všichni těší a přátelé vás bombardují telefonáty s nejrůznějšími dotazy. I dnes počítejte s nějakými dalšími!

Býk

Mars v Beranu přináší porci občerstvující energie. Oddechněte si, pusťte aspoň pro dnešek z hlavy všechny starosti a snažte si něčím udělat radost. Odškodněte i své okolí za to, že to s vámi v listopadu není vůbec jednoduché. Třeba vaší dobrou náladou!

Blíženci

Dávejte si nyní skutečně velký pozor na své finance. I když k vám tečou docela silným proudem, mohli byste se dostat do problémů. Zejména díky nesprávným lidem a jejich spekulacím. Raději proto neřešte žádné zásadní věci a vyčkejte na lepší období.

Rak

Už delší dobu nosíte v hlavě vlastní podnikání. Pokud to myslíte vážně, dnes můžete narazit na zajímavou nabídku, která vám usnadní start. Například výhodný pronájem nebytových prostor anebo zboží za skvělou cenu. Nebudete se proto dlouho rozmýšlet.

Lev

Máte ve svém životě rádi pocit stability. Není důvod, aby tomu tak nebylo. Disponujete dostatkem síly, odvahy a energie k tomu, abyste si v životě udělali pořádek. S ním přijdou i vytoužené jistoty. Proč čekáte? Vždyť s tím můžete začít hned dnes.

Panna

Do popředí dnes vlivem Merkuru ve Štíru opět vystoupí rodinné záležitosti. A to v jakékoliv souvislosti. Může jít o přírůstek do rodiny či příbuzenstva, svatbu, rozpad vztahu, řešení prodeje majetku anebo jeho nákup. Připravte si na to nervy a trpělivost!

Váhy

Nastal ideální čas pro nacházení nových možností, týkající se vašeho kariérního postupu nebo financí. Objevujte nové myšlenky a nacházejte nevyužitý potenciál. Dnes máte velkou šanci přijít na báječný nápad! Hvězdy po vás chtějí jediné. Aktivitu!

Štír

Dnes může přijít nečekaná nabídka. Měli byste být připraveni a pružně na ni zareagovat. A také dostatečně rychle, aby vás někdo nepředběhl. Může se týkat jak práce, tak rovněž soukromé sféry. Půjde pravděpodobně o něco, o čem sníte už delší dobu.

Střelec

V centru vaší pozornosti se dnes ocitnou mezilidské vztahy, které vás budou nutit krotit emoce a vydržet v klidu i ve chvílích, kdy jiní dozajista vypění. Dosáhnete tím toho, že věci, u kterých vše vypadalo složitě, se najednou vyřeší jako po másle.

Kozoroh

Jestliže máte kohokoliv z příbuzných v nemocnici anebo jiném podobném zařízení, může vás dnes přepadnout starost, jak se jim daří a co s nimi bude dál. Pokud můžete, budete chtít pomoct. A neškodilo by, kdybyste se za nimi vypravili na návštěvu.

Vodnář

V tomto dni vás čekají mnohé příjemné okamžiky a hezké zážitky. Přesto je tady něco, co vám ho může otrávit. A tím jsou intriky a pomluvy lidí na vašem pracovišti, kteří se nemohou srovnat s vašimi úspěchy. Ne však nutně pracovními. Počítejte s tím.

Ryby

Víte, že sedět v koutě nemá cenu. Na úspěchu v jakékoliv oblasti života je třeba pracovat systematicky, krok za krokem. Zkrátka využít všechen svůj potenciál. Dnes se pokuste o něco, na co jste se dlouho připravovali. Sebedůvěra je polovinou úspěchu!