Horoskop na čtvrtek 27. května: Dnes se váš úsměv kvůli partnerovi vytratí

Beran

Budete postupovat podle svého plánu. Je vhodný čas pro některé aktivity, které vyžadují dlouhé soustředění a maximální ekonomický talent. Projevujete se jako starostlivý organizátor, který ví, co je třeba a kdy je to třeba, ale umí to i zajistit.

Býk

Vaše rodina potřebuje péči, která je vám zatím cizí, a tak se nevyhnete rodinné akci. Přemůžete se a budete se tvářit, že se s příbuznými zvesela bavíte, a přitom si tiše budete plánovat své pracovní výboje, kterými budete chtít překvapit nejenom šéfa.

Blíženci

Vlivem Marsu v Raku budete schopní se psychicky přiblížit lidem, které máte v oblibě a budete vůči nim velkorysí. Automaticky je zapojíte do svých aktivit, protože si myslíte, že z toho budou mít také slušný profit, ať už zkušenostní nebo finanční. Děláte dobře!

Rak

Vaše finance budou podléhat nečekaným výdajům. Potřebujete někoho, kdo by vám ukázal způsob, jak odmítat příbuzné, kteří si vydíravým způsobem řeknou o peníze. Půjde v podstatě o těžký psychologický trénink, kterým si musíte projít krok za krokem.

Lev

Měli byste se dnes věnovat práci. Ta vám vzápětí zajistí vyšší posun v kariéře a tím samozřejmě i vyšší příjmy. Jste velmi disciplinovaní, a to se projevuje zejména při organizování všech vašich nesčetných aktivit.

Panna

Potřebujete hodně komunikovat s okolím. Avšak vaše naladění uvolněnou komunikaci zrovna nepodporuje. Zkuste nejprve zapřemýšlet, odkud pramení vaše nespokojenost. Má-li objektivní nebo subjektivní příčiny, a v případě těch subjektivních zkuste řešení.

Váhy

Problém s cizojazyčnou bariérou se ukáže skoro jako nepřekonatelný. Nebudete se schopni vyjádřit ani v těch nejzákladnějších frázích. Uvědomte si, že řeč těla bude nyní klíčová. Vaše skutečné pracovní motivace nakonec vyplují partnerovi na povrch.

Štír

V lásce se vám bude dařit, zejména jste-li na začátku vztahu. Jste schopní se svést navíc s pozitivní jarní vlnou lásky. Umíte se dobře přizpůsobit kroku partnera. Jen pozor na to, že se snažíte ze všech sil snést mu modré z nebe. Tudy cesta nevede.

Střelec

Ve smyslu spravedlivé dělby práce v partnerství budete žádat vyváženost časovou i úkolovou. Ve volném čase se snažte porozumět potřebám svého těla a těla vašeho protějšku. Neměli byste se řítit načtenými radami, ale jen a pouze vlastními postřehy.

Kozoroh

Váš milostný život se zkomplikuje. Budete konfrontování s citovými výlevy protějšku, kterým při nejlepší vůli nebudete s to porozumět. Vy si udržíte svůj klid, ale citové vydírání partnera vás bude samozřejmě mrzet a úsměv se spolehlivě vytratí v dál.

Vodnář

Vaše práce je natolik náročná, že jí plně propadnete. Zvláště, když odbyt vašich výrobků či zboží bude narůstat. Jenom pozor na to, že velké příjmy z prodeje mohou ze dne na den skončit, tak si neváhejte raději začít dělat rezervu při dnešku.

Ryby

Buďto si dnes odnesete kvůli jisté zakázce v práci pěknou ostudu, anebo obstojíte a udržíte si svou reputaci ještě na mnoho let dopředu. A věřte, že zkoumat se bude všechno pečlivě a do hloubky. Proto raději nenechávejte nic náhodě a připravte se.