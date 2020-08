Horoskop na čtvrtek 27. srpna: Zažijete osobní rozkvět

Beran

Doma vám podmínky přejí zejména v aktivitách s dětmi. Ať už se jedná uklízení či ještě lépe hraní. Snažíte se maximum svého času věnovat rozvíjení svých mladších příbuzných, jestliže máte své potomky, tak především jim. Jste hraví a máte fantazii.

Býk

V oblasti milostné se vám daří velmi nadprůměrně. Všechny úsměvy i pohledy si ale získáváte svou inteligencí a svébytným šarmem, nespoléháte jenom na aktuální šance. Nic k vám nepřichází samo od sebe. Vy jste si toho vědomi a snažíte se o rozkvět.

Blíženci

Při dnešku přijdete na to, že vaše domácí plány žádají menší přeměny. Rozhodnete se být ráznější a zaměřit se na postup. Výsledek pro vás bude i přes všechno očekávání ohromující. A co více, příjemně překvapí i vaši příbuzní. Společně se nasmějte.

Rak

Váš zájem o pomyslné teplé místečko nekončí, jenom jste zřejmě přehodili výhybku a začali si všímat lidí kolem sebe. Jejich majetek či oddanost vás již nebude tolik zajímat. V mnoha případech se budete muset omluvit za předchozí nevybíravé způsoby.





Lev

Jste dost chytří na to, abyste věděli, že žárlení nemá pra žádný smysl, dokud se s dotyčným nebudete muset tahat o své domácí papuče. To se potom ale dovedete přeměnit v pravou šelmu a zase vetřelce rychle zahnat na útěk, protože vaše je vaše.

Panna

Daří se vám v oblasti podnikání a budete mít smělé plány na investice a další projekty. Odmítejte nyní veškeré nabídky, které by vás časově odvrátily od vašich projektů. Dobří obchodní partneři to pochopí, a ti druzí by vám stejně činili potíže.

Váhy

Bude třeba veliké osobní síly, abyste v práci v osiřelém počtu spolu s kolegy zvládli všechno, co si na vás vedoucí připraví. Dobrá nálada na palubě tak bude téměř nezbytná. Navíc máte spoustu témat k řešení, takže ticha se bát určitě nemusíte.

Štír

Čekají vás záležitosti, které vám v práci závidí opravdu jenom málokdo. Buďto půjde o převelení na novou práci nebo nějaké náročné školení. Vy se ale díky podpoře blízkých kolegů začnete chovat aktivně, sebejistě a jako předem daný vítěz a zvítězíte.



Střelec

Pracovní idyla vám končí velmi brzy, a tak si užívejte nynější období bez přísného dozoru vedení. Je vhodné pustit se do činností, které se vám dělají lépe bez dohlížecího výboru. Ideální čas je i proto, abyste vyzkoušeli, co jste vždy chtěli.

Kozoroh

Raději se dnes v práci věnujte jiným činnostem a na rutinu na chvíli zapomeňte. Je vhodné se na nějakou dobu před vedení firmy či mistrem stáhnout a uhájit si své skromné firemní teritorium. Občasným ozdravným hádkám se nyní ale stejně nevyhnete.

Vodnář

V oblasti vaší kariéry se pokuste věnovat činnostem, které vás doposud příliš nezajímaly. Přinuťte se vnímat novinky z různých oborů, přestože si o nich myslíte, že jsou samoúčelné, nakonec přijdete na to, že některé mohou podstatně ulehčit práci.

Ryby

V některých případech není vyloučené, že přehodnotíte v práci klidně i několikrát svůj názor. Přijdete navíc na oblasti, ve kterých se můžete dále rozvíjet. Jestliže budete uvažovat o další vzdělání, srovnejte si napřed pro a proti jednotlivých nabídek a uvidíte.