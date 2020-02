Horoskop na čtvrtek 27. února: Přátelé uvítají vaši pomocnou ruku

Beran

Obzvláště dnes platí, že risk je zisk! Zapomeňte proto na strach z neúspěchu a nebojte se trochu polechtat štěstěnu. Uvidíte, že se vám to vyplatí! Chce to jen trochu nadhledu a pozitivní víry v dobrý konec. Spoléhejte se však jenom sami na sebe!

Býk

V zaměstnání vám dnes ubude práce! Podstatně vám to zlepší náladu, neboť budete mít nejen více času na povídání s kolegy, ale především na své záliby, rodinu a přátele. Využijte ušetřený čas efektivně a pro jistotu se vyvarujte popíjení či hazardu.

Blíženci

Budete oplývat velkorysostí a ochotou. Své širší okolí tím udivíte, není totiž zvyklé, že byste hýřili úsměvy. O to více si však budou lidé vážit vaší laskavé pomoci. Avšak vaši nejbližší dobře vědí, že když o něco jde, mohli byste se přetrhnout.

Rak

V pracovní oblasti dnes budete velice důslední a svědomití. Nenecháte se strhnout davem kolegů, kteří si po příchodu do práce hodí nohy na stůl. Máte potřebu dokázat něco nejen svým nadřízeným, ale především sobě. To na vás působí jako hnací motor.

Lev

Chamtivý kolega vám dnes poněkud zvedne mandle. Nebojte se proto ohradit a rázně se ozvat. Nemá cenu spolupracovníka neustále omlouvat, ničeho tím nedocílíte. Naopak. Proto se snažte být důslední, ale vyvarujte se přezíravého či arogantního tónu.

Panna

Jistý váš kamarád má v poslední době spoustu problémů a opravdu nutně potřebuje podat pomocnou ruku. Velice mu pomůžete už jenom tím, že dotyčného trpělivě vyslechnete a necháte ho, aby se vám se vším svěřil. Uvidíte, že to přítel hluboce ocení.

Váhy

V práci se nebudete na nic soustředit. Důvod? Hlavou se vám budou neustále honit myšlenky na milence či partnera. Nenechte se jimi však pohltit a snažte se držet nohama na zemi. Jisté povinnosti nemůžete zamést pod koberec. Později byste litovali.

Štír

Dnešní den přeje navazování milostných kontaktů. Nebojte se proto iniciovat seznámí s atraktivním protějškem! Jak se říká, odvážnému štěstí přeje. Pokud se nebudete bát neúspěchu, nečeká vás nic jiného než úspěch. Chce to jenom trochu optimismu.

Střelec

V oblasti financí vám skvěle poradí vaši přátelé. Proto se nebojte požádat o pomoc. Je to mnohem lepší, než udělat hloupou chybu z nevědomosti. Tu byste totiž velice těžko a zdlouhavě napravovali. Přiznejte si, že nevíte vše, a nechte si poradit.

Kozoroh

Dnes je vhodný den pro investice a plánování veškerých výdajů. Pokud tedy už dlouho přemýšlíte o tom, co s penězi ležícími na účtu, je nejvyšší čas udělat první krok. Pokud si v oblasti financí nejste jistí, nenechte nic náhodě. Poraďte se s přáteli.

Vodnář

Partnerovi se pokusíte ve všem vyhovět. Připravte se však na to, že vaši snahu nemusí úplně ocenit. Je to dáno mimo jiné tím, že je zvyklý na vaši pozornost. Možná by nebylo od věci čas od času vystrčit drápky a ukázat protějšku, že jste nezávislí.

Ryby

O vaše schopnosti dnes bude v práci opravdu veliký zájem. Ostatně není divu! Umíte se rychle rozhodnout, jste bystří a nechybí vám fantazie a invence. To jsou na trhu práce velice cenné vlastnosti. Avšak nezapomeňte na sobě dál cílevědomě pracovat.