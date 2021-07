Horoskop na čtvrtek 29. července: Za žádnou cenu v práci neustupujte

Beran

Nedbejte pranic na to, co říká vaše okolí a jednejte podle svého srdce. Když to, o co usilujete, díky vám nebude jenom vzdušným zámkem, ale stavením s pevnými základy, nakonec spatří světlo světa. A vaše okolí vám ještě vysloví respekt.

Býk

Pokuste se opřít zejména o dobré přátele, kteří vám dlouhodobě zametají životní cestičku. Každodenní překážky jsou jenom drobným mráčkem na jinak rozsvícené obloze tohoto dne, tak si užívejte ty nekonečné obzory a ničím se zbytečně netrapte.

Blíženci

V oblasti financí vyděláte nadprůměrně, a to i vlivem přesunu Marsu do Panny. Své peníze ale neutrácejte. Snažte se spořit. Jediné vhodné investice jsou nyní do vzdělávacích aktivit. Tam si zaplaťte jen tu nejvyšší kvalitu. Kurzy nízké kvality by vás po několika hodinách omrzely.

Rak

Vaše komunikační schopnosti se finančně zúročí ještě o něco více. Mnoho vlivných lidí vám ukáže svou velkorysost a podpoří vaše aktivity. Využijte této podpory a zkuste rozjet více projektů najednou. Uvidíte, že nakonec některé z nich vyjdou.

Lev

Vaším dnešním dnem bude procházet mnoho lidí a spolu s nimi budete mít pocit, že přijdou i nepříznivé vlivy. Pravděpodobně budete denně nuceni se domáhat svých práv. Neházejte však všechnu vinu na ně, realitu tvoří také vaše myšlenky. Tak je změňte.

Panna

Budete si dnes doma připadat jako v hejnu špačků. Ne, že byste si létali v povětří, ale bude se to u vás pěkně špačkovat. Vlivem retrográdních planet půjde mnohdy o hádky plně otevřené. Přesto se nemusíte bát nepříznivé změny, naopak se vyčistí vzduch.

Váhy

Nový kolega způsobí, že se budete muset v práci ještě více hašteřit s některými kolegy. Pokud ustoupíte a řeknete si, že moudřejší vždy ustoupí, ztratíte úctu. Vaším úkolem je přemoci se a nenechat si nic líbit, ovšem nepoužívejte jejich metody.

Štír

V pracovním hnízdě se bohužel příliš zahnízděně cítit nebudete. Cítíte, že se od vás čeká velká flexibilita, ale vy byste raději měli pocit jistoty. Příliš hovorů, které by vám tuto jistotu alespoň částečně daly, ale mezi vámi a nadřízeným neproběhne.

Střelec

Všechno se dnes u vás doma měří podle momentálního výkonu. Nicméně vám ostatní půjdou poměrně na ruku. V závěru dne už vaši blízcí dokonce nebudou tolik mluvit o tom, zda jste v zaměstnání průbojní, jestli investujete do movitých statků. Budou při vás.

Kozoroh

Své technické schopnosti dnes budete moci na domácím poli předvést v plné kráse. Přesto vaši blízcí docení spíše vaši schopnost empatie a sociální pomoci druhým. Právě toto v posledních týdnech u vás nikdo nevnímal a neocenil, tak jste šťastní.

Vodnář

Mars se dnes přesouvá do znamení Panny a vy budete mít velmi dobré vůdčí schopnosti, které uplatníte doma i v práci. V mnoha případech se podpoří vaše sebevědomí na maximum. Proto vždy pozor, abyste při rozhovoru s druhými nepoužívali nadřazený tón.

Ryby

Při dnešku vám kdosi konečně umožní se realizovat ve velmi náročných a řekněme riskantních oborech. Vaše odvaha bude chtít zdolávat jedině velké překážky. Jste plní jangové aktivní síly, jenom nezapomeňte při svém tahu na branku také přemýšlet.