Horoskop na čtvrtek 28. května: Investujte do vzdělání či online kurzů

Dnešní den vám přinese nutkání rekapitulovat vaše dosavadní pracovní výkony, ale i duševní schopnosti. Neváhejte a investujte do svého vzdělání či rekvalifikace, rozhodně neprohloupíte. Dobrým krokem je také zauvažovat o vašem budoucím uplatnění.

Beran

Čtvrtek vám opět otevírá oblast sebevzdělání nebo on-line kurzů. Pokud už se na rozšiřování vzdělání v tuto dobu nechystáte, Luna přeje také vyřizování a zařizování na úřadech a celkově oblasti komunikace, podepisování smluv, dohod a soudů.

Býk

Řada znamení vám může závidět. Čtvrtek vám totiž přináší zlepšení finanční situace a zvýšení prestiže. Pozitivně se také budou vyvíjet záležitosti spojené s majetkem a bankami a pro některé z vás mají hvězdy dokonce připravené zvýšení platu.

Blíženci

Mars v Rybách vám přináší nové životní nasměrování. Máte skvělou možnost zrealizovat nové nápady a projekty. Dnes dostanete velikou porci síly, ale také chuť a energii do života. Gratulujeme! Máte štěstí, tak se ho chopte a hlavně nepusťte!

Rak

Slunce vás dnes donutí rekapitulovat dosavadní život. Přemýšlejte, co ukončit, kam se v životě ubírat. Důležité je už samotné přemýšlení, i když se nakonec třeba rozhodnete nic neměnit. Také byste si měli více hlídat psychiku a zdravotní stav.

Lev

Tajná dvířka do říše snů a přání vám otevírá Venuše v Blížencích. I ostatní planety vám přejí v oblasti seznamování se se zajímavými lidmi. Zpřístupní vám také společnost, do které toužíte zapadnout, a přivede vám do cesty nové důležité osoby pro vaši budoucnost.

Panna

Nové pracovní možnosti vám, milé Panny, přináší dnešní den. Pokud nehodláte měnit zaměstnání, s největší pravděpodobností přijde povýšení nebo nový, velice zajímavý úkol. Dokonce i doma vás čeká mnoho práce, a to okolo vašeho domácího zázemí.

Váhy

Pro vás si, milé Váhy, planetární seskupení připravilo důraz na vzdělávání, rozšiřování vědomostí a touhu po vzdělání. Pokud se vás nic z toho netýká, můžete konstelaci využít k úspěšnému řešení problémů na úřadech. Vše půjde rychleji a bez chyb.

Štír

Sice dnes nemáte svůj den, ale Mars v Rybách se k vám zády netočí. Přináší totiž možnost zlepšit si finanční situaci. Můžete žádat o půjčku, hypotéku, nebo například oddlužení. Otevírá také nové možnosti společných projektů, které přinesou zisk.

Střelec

Hvězdy vám přináší nová partnerství nebo možnosti nových pracovních spojení, milí Střelci. Veškeré vztahy, smluvní ujednání a dohody, se úspěšně naplní. Jupiter v Kozorohu navíc přináší nová či staronová přátelství, která vnesou čerstvou inspiraci do vašeho života.

Kozoroh

Novou spolupráci, všední starosti a mnoho práce, která na vás čeká, s tím přichází vaše přející hvězdy. Otevírají vám také cestu ke zdravému životnímu stylu, který vylepší vaši psychiku i tělo. S novým základem pak posunete svůj život zase dál.

Vodnář

Pokud stále hledáte partnera pro život, čtvrteční den by jej mohl přinést. Nová partnerství čekají také obchodníky. V neposlední řadě otevírá vše související s dětmi, plozením a tvorbou. Nastal čas zplození potomka, nebo vytvoření velkého uměleckého díla.

Ryby

Venuše v Blížencích vám otevírá nové možnosti s bydlením. Přinese také zlepšení rodinného zázemí. Můžete využít přízně planet a zkvalitnit své obydlí a vztahy v rodině, zejména s ženami rodu. Slunce navíc příznivě osvětluje oblast peněz a společného majetku.