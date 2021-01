Horoskop na čtvrtek 28. ledna: Úplněk ve Lvu přinese velké věci!

Beran

Většina vašich blízkých se začne v úplňkovém týdnu věnovat svým zájmům a o vaši osobu přestanou projevovat zájem. Možná se urazíte, avšak raději se zamyslete nad svým chováním vůči nim. Jistě máte co napravovat, tak se do toho pusťte co nejdříve. Vše se pak zlepší.

Býk

Vaše myšlení je až do pozdních nočních hodin logické, rychlé a prosto zatěžujících patetických citů. Tu a tam jste při rozhodování chladnokrevní a partnera, ať je seberozvášněnější, pošlete klidně spát samotného, protože potřebujete ještě pracovat.

Blíženci

Vaši blízcí vám svým způsobem dávají najevo, jak si vás váží a snaží se vás zainteresovat do společných akcí. Neodmítejte a opětujte ony láskou nabité emoce. Zejména vztah k dětem a rodičům se vlivem dnešního Úplňku prohloubí a také vyčistí od nejasností.

Rak

Nebojíte se přízně Jupitera ve Vodnáři a využíváte, a mnohdy dokonce i sami zavádíte, nové pokrokové technologie. Tuto vaši schopnost vám někteří kolegové závidí a rádi by se od vás něčemu přiučili. I doma jste díky své pokrokovosti za hvězdu a udáváte tón.

Lev

Vlivem čtvrtečního Úplňku ve Lvu jste v oblasti rodiny velice otevření a umíte navázat vřelý vztah s ostatními. Příbuzní se ve vaší společnosti cítí opečovávaní, a proto vás vyhledávají i ve všední dny. Sousedé se nestačí divit, co neustále doma slavíte asi za výročí.

Panna

Některá témata s některými lidmi vás nyní přímo obtěžují. Bude záležet jenom na vašem dobrém vychování, zda nezájem dáte otevřeně najevo, nebo si budete raději hrát na pokrytce. Ať tak či onak nebudete naladěni právě pozitivně, a to vám neprospívá.

Váhy

V rodině s většinou příbuzných při dnešním Úplňku ve Lvu souzníte. Jen vám vadí, když vám vaši rodiče říkají, kolik pro vás obětovali. A vy přitom víte, že šlo o kroky sobecké, které s vaším blahem neměly přímou souvislost. Pokud ale budete takto argumentovat, pohádáte se.

Štír

Příbuzní si z vás udělají zdroj zábavy a senzačních historek. Těší se na vás, protože jim můžete vyprávět nové zážitky, které se zpravidla vídají jenom ve filmu. Je samozřejmě na vás, jak s nebývalou pozorností naložíte, ale co třeba malá rekonstrukce?

Střelec

Nehádejte se s každým, kdo vám udílí pokyny. Rozumnější bude vyčkat a počkat si na dobu po Úplňku, kdy se všechno zase otočí a vy se ujmete znovu vedení. Doba, ve které si zase budete manažerovat svůj čas sami, určitě totiž brzy přijde. Neztrácejte nervy!

Kozoroh

V oblasti rodiny se vám žije doslova špatně. V těchto momentech si zakažte moralizovat, jen byste své příbuzné naštvali a společně se k ničemu nedobrali. Jestli vás to doma nebaví, tak si udělejte malou dovolenou či věnujte svůj volný čas přátelům.

Vodnář

Pokuste se věnovat lidem, ať už jsou to příbuzní či nikoliv, které vy sami považujete za svůj životní vzor. A těmto lidem ze sebe dejte dnes o Úplňku ve Lvu maximum. Jen vy víte, že si to zaslouží a dlouho zase nebude vhodná chvíle jim to dát přirozeně najevo.

Ryby

Když se pro něco rozhodnete, jdete klidně i hlavou proti zdi. A teď je vám prostě jedno, co si o vás tetičky a největší drbny v okolí povídají. Případné smyšlenky necháváte bez komentářů a nic neuvádíte na správnou mírů. V rodině vám i tak pochlebují.