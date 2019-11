Horoskop na čtvrtek 28. listopadu: Komunikace dnes bude trochu boj

Okolí pro vás ve čtvrtek nebude mít vůbec pochopení, rozcházet v názorech se budete s kolegy i blízkými. Co dalšího vás dnes čeká prozradí čtvrteční horoskop.

Beran

Budete se cítit silní a neporazitelní. Půjdete silně kupředu, což je dobře. Jen se zamyslete, jestli svoji sílu užíváte pro cestu za svým osudem, anebo jen chcete dosáhnout stejného místa, které je již obsazeno jinými lidmi, jen abyste jim nezáviděli.

Býk

Potřebujete zvýšit svoji aktivitu na věci, které vás naplňují dobrodružstvím a vzrušením. Jen se v první řadě v klidu usaďte a přemýšlejte, jakým směrem se vydat, ať se v touze po zážitcích nespálíte. Nechte si poradit i od jiných, nemáte vždy pravdu.

Blíženci

Váš partner si může myslet, že ví nejlépe, jak směřovat váš osud. Občas může být příliš autoritativní. V klidu mu naznačte, že jste dospělé a svéprávné osoby, které se samy o sebe v pohodě postarají. A dodejte, že děkujete za jeho rady, ať se neurazí.

Rak

I přestože nemáte dnes náladu ke koketování, se kolem vás budou pohybovat osoby, které s vámi budou chtít prohodit kousek sladké řeči. Nebuďte mrzouti a usmějte se také. Trocha flirtu vás nezabije a dodá vám potřebné sebevědomí. Rovněž si zlepšíte náladu.

Lev

Dnes budete stát tváří v tvář někomu, kdo má tak silné ego, až to bolí. Rozhodně se nenechte kritizovat za chyby, které nejsou vaší vinou. Arogance dotyčné osoby vás nakonec pobaví, jen je třeba ukázat, že se nezaleknete každého štěkajícího psíčka.

Panna

Setkání s osobou, která se vykazuje bolestivou upřímností, je nepříjemné, ale pokud utišíte ego, může vás hodně naučit. Neberte si dané výtky příliš k srdci, ten člověk vám nechce ublížit, ale naopak pomoci. Otevřete svoji mysl radám a vyrostete výš.

Váhy

Nebojte se projevovat výrazněji než kdykoliv předtím. Je ta pravá chvíle pustit ven potlačované myšlenky. Tanec, malování, zpěv, ale i vaření mohou být dobrými způsoby, jak dostat své skutečné já, které nemělo dostatek prostoru, ven na světlo světa.

Štír

Musíte učinit velmi důležité rozhodnutí v oblasti, která se vymyká vaší kontrole. Nesnažte si ji ale vydobýt zpět násilím, mnohé byste jen pokazili. Smiřte se s tím, že část věcí je ztracena a přemýšlejte, jak nenásilným způsobem zachránit ten zbytek.

Střelec

Někteří od vás mají mnohem vyšší očekávání, než jste schopni jim poskytnout. Řekněte na rovinu, že rádi pomůžete dobrou radou, ale momentálně není ve vašich silách řešit problémy jiných lidí. Máte na svých bedrech už mnoho svých vlastních starostí.

Kozoroh

Cítíte se smíření s nepříjemnou životní situací, která se vleče již dlouho. Popravdě řečeno ji vidíte v jiném světle. Potíže minulosti z vás udělaly mnohem schopnějšího člověka, který se naučil věřit ve vlastní síly a dovednosti. A to za patálie stálo!

Vodnář

Pokud s vámi někdo nedokáže jednat přímo na rovinu, netrapte se jejich jemnými podprahovými sděleními, protože lidé, kteří za to stojí, jsou schopni k vám přijít a říci bez okolků na rovinu, co si vlastně myslí. A pokud ne, je to jejich smůla, nikoli vaše.

Ryby

Pokud jste se ve své kariéře dostali do bodu mrazu a potřebujete nakopnout kupředu, zkuste projít své emailové kontakty. Třeba tam máte staré ambiciózní přátele ze školy, kteří vám svými životními zkušenostmi dodají ten potřebný stimul pro osobní růst.