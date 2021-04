Horoskop na čtvrtek 29. dubna: Dejte si dnes pozor na jakýkoliv hazard!

Přestaňte se vymlouvat na nepřízeň Merkuru v Býku či na to, že se vám smůla lepí na paty. Jsou to často jen výmluvy. Ale Saturn ve Vodnáři varuje: Dejte si dnes velký pozor na hazard. A pokud jste se s někým pohádali, měli byste první krok k usmíření udělat právě vy.

Beran

Pasivně čekáte, až vaše tajná láska sama odhalí vaše city. To je však vzhledem k vaší dokonalé kamufláži téměř nemožné. Přestaňte se stydět, vždyť nemáte co ztratit! Zkuste dnes pozvat svůj idol na schůzku. Venuše v Býku vám přejí a uvidíte, že uspějete.

Býk

Kdo by neměl rád dárky, že? Dnes vás proto velmi mile překvapí osoba z vašeho okolí, která vás obdaruje. Jen těžko budete skrývat překvapení. Nikdy by vás totiž nenapadlo, že právě tento člověk o vás bude smýšlet natolik kladně. Sympatie opětujte.

Blíženci

Přestaňte se neustále vymlouvat na nepřízeň Merkuru v Býku či na to, že se vám smůla lepí na paty. Jsou to jen hloupé výmluvy. V hloubi duše sami dobře víte, že za neúspěchy si můžete sami. Vezměte život do svých rukou a nežehrejte na nepřející štěstěnu.

Rak

Vaše energie, neustále dobrá nálada a inteligentní smyslu pro humor způsobují, že držíte pracovní tým pohromadě. Bez vás by se většina společných akcí vůbec neuskutečnila. Kolegové jsou si toho dobře vědomi a pro vaši nepostradatelnost si vás váží.

Lev

Dnes vám dojde, že samotářský život není nic pro vás. Zatoužíte po tom sdílet své radosti i strasti s někým blízkým. Řešení je jediné, začněte se porozhlížet po nové známosti. Nezapomeňte, že kdo nehledá, nenajde, a proto neváhejte a jděte za láskou.

Panna

I když často přistupujete ke kompromisu, dnes se snažte prosadit. Neustupujte ze svých názorů a v žádném případě se nenechte zastrašit agresivním chováním lidí ve vašem okolí. Je důležité, abyste občas tzv. ukázali zuby. Ostatní si vás budou vážit.

Váhy

Dnes pohlédnete na osobu ve svém okolí v úplně novém světle. Jako byste až dosud chodili s klapkami na očích, najednou zjistíte, že člověk, kterého denně vídáte, vás přitahuje čím dál více. Prozření bude překvapivé. Teď jenom zjistit, zda máte šanci.

Štír

Hádka s dobrým přítelem, která se udála během největší pandemie koronaviru, vás bude mrzet čím dál více. Nejenom, že vám chybí kontakt s blízkou osobou, ale hlavně si uvědomujete, že pravda nebyla tak úplně na vaší straně. První krok k usmíření je proto na vás.

Střelec

Saturn ve Vodnáři varuje - dnes si dejte velký pozor na jakýkoliv hazard. Nejspíše vás bude velmi lákat, protože vidina rychlé výhry je opravdu lákavá, ale riziko potenciální prohry je vysoké. Nezapomeňte na to a raději se více soustřeďte na poctivou práci.

Kozoroh

Šarm a sex-appeal z vás dnes přímo stříká. I tak ale budete nečekaným pozváním na rande mile překvapeni. Je jen na vás, jak se ve finále zachováte. Pokud máte partnera, odmítnutí je jasná volba. Nezadaní by se však rozhodně neměli bát zariskovat!

Vodnář

Důvěřuj, ale prověřuj, zní pro dnešek rada ze strany Marsu v Raku. A vy byste se jím dnes měli řídit stoprocentně. Klamná informace vás totiž totálně zmate a způsobí vám naprosto zbytečné trable. Příště si raději veškeré zprávy ověřujte z více zdrojů. Jistota je jistota.

Ryby

Z několika různých stran se k vám dnes pohrnou lichotky a chvála. Zájem o vlastní osobu potěší každého, obzvláště pokud je nehraný. Dvoření proto přijměte sebevědomě a s nadhledem. Rozhodně se ale kvůli němu nenechte přemluvit k něčemu nechtěnému.