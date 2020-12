Horoskop na čtvrtek 3. prosince: Pohltí vás vánoční nálada

Některá znamení budou mít aktivovanou oblast erotiky a sexu díky planetě Venuši ve Štíru. Slunce se pohybuje znamením Střelce a na konci měsíce se posune do Kozorohu. To může mít pozitivní vliv na práci a vaši kariéru.

Beran

Rozvažujte poctivě každý váš krok a uvidíte, že zádrhele, které vám ležely poslední dobou v hlavě, se hned začnou pomalu rozmotávat. Dopřejte si více volna, zasloužíte si ho a také ho budete potřebovat, abyste zvládli všechny své úkoly doma i v práci.

Býk

Budete mít trochu potíže s chápáním někoho ve vašem okolí, kdo vykazuje zcela jasné známky toho, že být pochopen vůbec netouží. Vám to nicméně nedá a místo, abyste na něho zanevřeli, budete přemýšlet nad jeho motivy k jeho zvláštnímu chování.

Blíženci

Slunce se pohybuje znamením Střelce a na konci měsíce se posune do Kozorohu. Vesmírná energie vás nasměruje na novou životní cestu a otevře příležitost pro zcela nové projekty a činnosti. Tak se nedržte v pozadí a vykročte pěkně pravou nohou.

Rak

Dáte si do nosu, ale naštěstí ne s kolegy a doslova, ale spíše si hovorově řečeno dopřejte něco velmi dobrého, vánočního a pečeného. Pokud nejste autorem těchto dobrot, zkuste se pochlapit a také něco pro vaše kolegy připravit. Třeba nepečeného.

Lev

Vaše znamení bude mít aktivovanou oblast erotiky a sexu, a to díky planetě Venuši, která se pohybuje Štírem. Kromě toho se vás budou dotýkat zejména majetkové a finanční záležitosti. Nenechávejte nic náhodě a včas si shromažďujte potřebné informace.

Panna

Hádky o to, kdo dnes vynese koš a podobně, raději přenechte na jindy a cíleně se snažte doma udržet pěknou vánoční atmosféru. Však svátky jsou tu co nevidět a kdy jindy už být na sebe hodní než v době adventů, a to platí přece i o maličkostech.

Váhy

Nepouštějte se dnes v ničem na tenký led, a pokud si nejste něčím jisti, raději si prověřte všechna fakta, než se pustíte někam, odkud by se vám pak těžko dostávalo. Důvěřujte, ale rozvažujte, dnes platí skutečně dvojnásob, tak to mějte na paměti.

Štír

Budete tajemní, jak to umíte jenom vy, a některé lidi ve vašem okolí to bude vytáčet doslova k nepříčetnosti. Připravte se na to a raději si zajistěte potřebné posily do zásoby, jinak hrozí, že se budete muset pouštět do větších bitek, což nechcete.

Střelec

Vaše vánoční nálada je momentálně bezkonkurenční, nechápete, proč stále všichni nadávají, že musejí shánět dárky a být na sebe hodní. Vy to všechno děláte rádi a nejraději byste to dělali celý rok, ať už jsou Vánoce nebo nejsou. Jdete příkladem!

Kozoroh

Slunce ve znamení Střelce má vliv na práci a vaši kariéru. Hvězdy vám přinesou novou činnost, zaměstnání či práci. Budete pozorováni i přísným Saturnem ve Vodnáři, který chce vidět, jak si budete vést v těchto oblastech. Srovnejte si to a uveďte vše do pořádku!

Vodnář

Zatoužíte po nějaké zábavě, kterou jste si dlouho odpírali, a pustíte se do ní opravdu po hlavě. Jenom nezapomeňte na hodinky, protože zítra je také ještě pracovní den a jako omluvenka pro vašeho šéfa by nově objevená vášeň pro zábavu neobstála.

Ryby

Buďte originální! Pokud vyrazíte do online obchodů za sháněním vánočních dárků, držte se toho, co by vaši blízcí chtěli a co by je mohlo potěšit, a do třetice, co nevidí na každém rohu. Pak máte větší šanci, že se ve výběru dárku neshodnete s dalšími Ježíšky.