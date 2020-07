Horoskop na čtvrtek 30. července: Nebojte se vyznat lásku!

Ve čtvrtek bude láska všudypřítomná a může vás "přepadnout" ve všech sférách života. Mějte oči dokořán, vysněná polovička může číhat za jakýmkoliv rohem. Hvězdy ale prověří i letité vztahy. Kdo mívá sklony k nevěře, měl by být obzvlášť obezřetný a pokušení nepodlehnout.

Beran



Partner vám vytvoří zázemí plné lásky a porozumění. Opět vás proto ujistí v tom, že vás vztah má budoucnost. Víte, že protějšek je člověk, se kterým byste mohli strávit zbytek života. A této jistoty si vážíte, neboť si uvědomujete, jak je vzácná.

Býk



Dnes není čas na zahálku! Merkur v Raku vám pomůže dotáhnout do konce veškeré pracovní, finanční i majetkové snahy. I když vás to bude stát přemáhání, buďte si jisti, že výsledek za to stojí! Na konci dne budete unavení, ale spadne vám kámen ze srdce.

Blíženci

Planeta lásky Venuše, která se nachází ve vašem znamení, vás dnes bude zkoušet z věrnosti. Připravte se, že pokušení číhá na každém rohu! Je jen na vás, jak se s ním vypořádáte. V drtivé většině případů však převáží zodpovědnost nad hříšnými myšlenkami.

Rak



Jste houževnatí a málokdy se vzdáváte. Díky tomu budete pro své okolí vzorem a ideálem. Přátelé vás budou pro vaši nehynoucí energii hluboce obdivovat. A vás bude hřát u srdce, že motivujete lidi kolem sebe. Dnes se vám bude jednoduše vše dařit!

Lev



Venuše se nachází ve znamení Blíženců. Díky tomu dokážete ze svých milostných tažení vytěžit opravdu maximum! Nenecháte se otrávit případnými neúspěchy a ze všeho si dokážete vzít to lepší. Okolí vás za tuto schopnost bude obdivovat. A také trochu závidět!

Panna

Se svým současným životem budete nadmíru spokojeni. Faktem totiž je, že na co sáhnete, to se vám daří! Toto šťastné období si navíc dokážete náležitě vychutnat. Je možné, že se na vás jistí kamarádi obrátí s žádostí o radu. Vyhovíte jim bez váhání.

Váhy

Než se prokoušete dnešním návalem práce, budete mít pocit, že jste ze sebe vyždímali veškeré zbytečky sil. I když bude tento den velice náročný, věřte, že se vyplatí! Odvedete velký kus vynikající práce. Spadne vám díky tomu obrovský kámen ze srdce.

Štír

V oblasti lásky se na vás usměje štěstí. Pokud jste tedy měli doposud pocit, že se vám nic nedaří, buďte si jisti, že tentokrát budete, alespoň co se týče citové oblasti, v sedmém nebi. Je totiž pravděpodobné, že potkáte svůj vysněný protějšek.

Střelec

Partnerovi na sebe prozradíte jistou intimnost. Bude vás to stát nemálo přemáhání, výsledek však bude jen pozitivní! Upevníte tím vzájemnou důvěru a váš vztah se ještě prohloubí. Navíc se ujistíte v tom, že svému protějšku můžete bezmezně důvěřovat.

Kozoroh

Uvědomíte si, že potomci by potřebovali naučit zodpovědnosti. Začnete tedy uvažovat o tom, že dětem pořídíte domácího mazlíčka. Moc dobře totiž víte, jak dokáže zvířátko obohatit dětský svět. A když se konečně rozhodnete, od slov k činům není daleko.

Vodnář

Planeta erotické vášně Venuše na vás dnes bude příznivě působit. Konečně odhodíte stud a poodhalíte partnerovi své nejtajnější sny a přání. Získáte tak větší sebevědomí a sebejistotu. Uvidíte, že protějšek bude nečekanou proměnou doslova nadšený!

Ryby

Hýříte vtipem a dobrá nálada z vás přímo srší. Dejte si však pozor na nadřízené. Nevyspali se totiž zrovna do růžova a proto je možné, že pro vaše legrácky nebudou mít sebemenší pochopení! Raději se jim proto vyhýbejte obloukem, pro všechny případy.