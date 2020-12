Horoskop na čtvrtek 31. prosince: Nespoléhejte se na ostatní!

Beran

Konečně je to tady! Vyrazte na dlouho plánovanou domácí akci jednoho přátel a patřičně oslavte příchod nového roku. Zapijte všechny letošní úspěchy a neúspěchy a popřemýšlejte nad tím, co byste do budoucna chtěli změnit. Silvestr je na to jako dělaný!

Býk

Váš protějšek dnes bude vlivem retrográdního Uranu v Býku ve špatném rozpoložení. Snažte se být tolerantní a věnujte mu veškerou pozornost. Nedopusťte, aby vám partner vyčítal, že ho přehlížíte. Zůstaňte v klidu a snažte se jej rozveselit. Společně oslavte Nový rok!

Blíženci

Stále jste se ještě nerozhodli, kde strávíte Silvestr? Pokud máte více možností, proberte to s vaším partnerem a najděte společný kompromis. Oslavte spolu se svojí milovanou polovičkou příchod Nového roku 2021 a oba si naplno užijte dnešní slavnostní noc!

Rak

Dnešní silvestrovské oslavy se protáhnou až do pozdního rána! Přes den proto relaxujte a nabírejte síly, abyste mohli patřičně oslavit příchod Nového roku! Ať už se rozhodnete strávit Silvestr s partnerem či partou přátel, skvěle si to dnes užijete!

Lev

Většina lidí letos nemá, i s ohledem na zdraví a pandemii, náladu na divoké večírky. Do ničeho se nenuťte ani vy a pro změnu oslavte příchod Nového roku 2021 v poklidu vašeho domova. Udělejte si večer se svou milovanou rodinkou a společně si užijte příjemný Silvestr.

Panna

Oslavte příchod Nového roku ve velkém stylu! Začněte romantickou večeří a poté zapijte Silvestr s partou přátel. Alespoň tentokrát nehleďte na finanční stránku věci a pořádně si užijte. Letošní rok byl pro vás vlivem koronaviru sice těžký, ale i tak máte důvod k oslavám!

Váhy

Vlivem Merkuru se nemůžete rozhodnout, zda oslavit Silvestr poklidným stylem v teple vašeho domova, či jej pořádně zapít s partou přátel na horské chatě? Ať už se rozhodnete pro cokoliv, věřte, že si letošní oslavy velmi užijete. Obojí má své pro i proti.

Štír

Neváhejte do silvestrovské oslavy investovat větší částku peněz. Alespoň jeden den v roce se odvažte a neřešte finanční stránku věci. Užijte si nezapomenutelný večer s rodinou nebo přáteli a pořádně se rozšoupněte. Oslavte příchod Nového roku 2021 ve velkém stylu!

Střelec

Už je to zase tady. Letošní rok je za námi a nový rok 2021 opět klepe na dveře! Venuše ve vašem znamení přináší v dnešní den ideální příležitost k zamyšlení a rekapitulaci všech úspěchů i neúspěchů. Vraťte se zpět v čase a popřemýšlejte nad svým životem. Jistě budete mít co zapíjet.

Kozoroh

Ještě nevíte, kde letos strávíte Silvestr? Věřte, že mnoho lidí je na tom podobně. Přeberte proto tentokrát iniciativu, myslete na zdraví a uspořádejte narychlo večírek jenom pro svou rodinku. Uvidíte, že i novoroční oslava v kruhu rodiny bude skvělá.

Vodnář

Jste už dlouho natěšení na letošní silvestrovskou oslavu? Raději si nedělejte žádné iluze a připravte se na to, že je tu i možnost neúspěchu. Pokud nebudete mít velká očekávání, můžete být pak jedině příjemně překvapeni! Užijte si příchod Nového roku.

Ryby

Trávíte letošní Silvestr se svým partnerem a partou přátel? Nabírejte přes den síly, budete je totiž večer opravdu potřebovat! Alkohol poteče proudem a zábava se ani na chvíli nezastaví. Přivítejte příchod Nového roku s těmi, které nejvíc milujete.