Horoskop na čtvrtek 4. března: Dnes očekávejte pracovní změny!

Merkur vstupuje do Vodnáře a vy cítíte, jak slábne vaše sebevědomí. Ale dnešní přechod Marsu do Blíženců má silný vliv na vaši kariéru. Očekávejte proto pracovní změny!

Beran

V pracovním životě se setkáte s výzvou. Je jen na vás, jak se s ní poperete. Ať už se raději stáhnete nebo se jí postavíte čelem, nezapomeňte na svoje morální zásady a buďte upřímní jak k sobě, tak k okolí. Všichni zúčastnění to s povděkem ocení.

Býk

Dnes budete mít víc štěstí než rozumu. Vlastním přičiněním, ke kterému výrazně přispěje i zásah štěstěny, se vyhnete velmi nepříjemnému setkání. Pamatujte si však, že vyhýbáním se problémům situaci nevyřešíte. Postavit se jim jednou budete muset.

Blíženci

Inteligentní Merkur ve Vodnáři vám napomáhá v příjemném slovním projevu, takže nemáte problém získat skóre i méně expanzivním tokem slov. Silný vliv má dnešní přechod Marsu, protože probíhá právě ve vašem teritoriu - očekávejte proto pracovní změny!

Rak

Začnete se aktivně zajímat o osobu, které budete představeni. I když přeskočí jiskra a vy budete mít co dělat, abyste své nadšení nadávali příliš najevo, raději si další kroky rozmyslete. Myslete i na to, jak by se k situaci stavěl váš prostředník.

Lev

Vaše královna Venuše vás obdarovává také intenzivnějším duchovním kouzlem, a to zejména v podvečer. Některým milostným situacím je dodána aura tajemství, ovšem vám zadaným by mohla pořádně zatopit, proto nepodceňujte opravdu žádnou situaci.

Panna

Dnes se o vás bude aktivně zajímat osoba opačného pohlaví. Přestože můžete být z nového ctitele poněkud zaskočeni, rychle si ujasněte, co vlastně chcete. Pokud je zájem oboustranný, skryjte rozpaky a ukažte svoje přednosti. Pokud ne, buďte rázní.

Váhy

Dnešní večerní rande bude kratší, než jste čekali, ale neházejte hned takzvaně flintu do žita! Buďte opatrnější v úsudcích a hlavně se vyvarujte rychlých soudů. Situace se může změnit během chvíle. V každém případě zachovejte chladnou hlavu. Trpělivost!

Štír

Máte rádi výzvy, a to jak v zaměstnání, tak v lásce. Proto se objektem vašeho zájmu stane osoba, která se ke všemu a ke všem staví dost chladně. Tato tajemnost a neproniknutelnost vás o to víc dráždí. Zkuste s tímto člověkem hrát jeho vlastní hru.

Střelec

Rada hvězd je, abyste se drželi svých zásad a nenechali se ošálit Venuší v Rybách, která svádí k flirtu. Pod jejím vlivem rovněž nereálně hodnotíte citové vztahy. I negativní vliv Marse se podepisuje na tom, že jste netrpěliví a podráždění ve všech oblastech.

Kozoroh

Nový vztah vypadá velmi nadějně, téměř osudově. I když budete mít v milostném deliriu chuť podřídit této romanci vše, přece jen buďte raději opatrní. Především se ujistěte, že vaše potencionální láska vnímá ono řízení osudu stejně nadšeně jako vy.

Vodnář

Merkur se sice ocitá ve vašem znamení, ale vy cítíte, jak slábne vaše sebevědomí. Můžete uhýbat nebo si něco nalhávat. Navíc přikládá do ohýnku i dnešní vstup Marse do Blíženců, a tak to především v kariéře může být pro vás najednou značný blázinec.

Ryby

Dnešek není zrovna tím, který by vám přinášel oslnivý aplaus, nicméně je důležitým odrazovým můstkem pro následující silnější období. Do popředí se dostává rodinná sféra, přičemž Merkur se Saturnem, oba ve Vodnáři varují, abyste se vyhnuli laxnosti.