Horoskop na čtvrtek 4. února: Dnes vás něco příjemně překvapí!

Vaše sebevědomí se díky Marsu v Býku blíží k bodu mrazu. V pravý čas se naštěstí objeví přátelská osoba, díky níž se věci začnou měnit k lepšímu. Venuše ve Vodnáři vás pokouší v milostné sféře. Ačkoliv jste zadaní, můžete se zahledět do někoho jiného.

Beran

Očekáváte klidný a stereotypní den bez větších starostí. V zaměstnání vás hned v dopoledních hodinách čeká příjemné překvapení. Potěší vás natolik, že celý den nebudete myslet na nic jiného. Vlastně nebude ani potřeba. Můžete si jej užívat do sytosti.

Býk

Čtvrtek se nese ve znamení velkých a nečekaných uranovských změn. Upřímným jednáním si na svou stranu získáte člověka, který vám dosud nemohl přijít na jméno. Sympatie dané osoby se vám budou hodit především v zaměstnání. Potřebujete konexe ke kariérnímu růstu.

Blíženci

Projevíte se dnes jako velcí milovníci. Obecně milujete poznávání a to i sebe samého. Vždyť nejste jeden, ale rovnou dva. Takže ať už vyrazíte ven v doprovodu partnera, či radši zakotvíte u televize pouze sami, budete se rozmazlovat měrou vrchovatou.

Rak

V současném partnerství jste nadmíru spokojeni. Přesto vám myška hlodalka napovídá, že něco není v naprostém pořádku. Dnes večer se ovšem vaše pochybnosti úplně rozplynou a vy v lásce uvidíte světlou budoucnost. Nic vám nebrání ve šťastné cestě k ní.

KARMA TAROT

Karty vám odhalí karmický potenciál. Nečekejte a vytáhněte si svých 5 karet teď!

Lev

Občas, a zvláště pak dnes, se chováte, jako by vás minimálně měli oslovovat vaše královské veličenstvo. Občas vystrčíte drápky, není-li právě a hned po vašem, ale jinak se umíte i přitulit. Jste prostě šelma kočkovitá, a to se vším, co k tomu patří.

Panna

Ten, kdo si myslí, že jste šedá myška a nepřičítá vám velký sex-appeal, bude poměrně hodně překvapen. Možná to bude pohled vašich očí, gesto, či zajímavé zvolený model, každopádně pochopí, že ve vás dřímou skryté vášně, nemající daleko se probudit.

Váhy

Hrozí hádka mezi vašimi blízkými. Nechcete se účastnit sporů a rozhodovat, na které straně leží pravda. Raději zůstáváte nestranným pozorovatelem a od ožehavého tématu dáte ruce pryč. Uděláte dobře, když se konfliktu mezi přáteli obloukem vyhnete.

Štír

Umíte být nenápadní a následující hodiny se vám to bude obzvláště dařit. Takticky je to navíc poměrně dobře vyměřené, protože téměř vždy dosáhnete svého. A to aniž byste museli stát okatě frontu jako jiní, nebo dokonce přibrušovat pověstně své lokty.

ROČNÍ ČÍNSKÝ HOROSKOP 2021!

Již brzy (12. února 2021) nám začne Nový čínský rok, tentokrát pod vlivem kovového BUVOLA. Podívejte se, co vám na tento rok předpovídají východní horoskopy a nechte se jimi vést!

Střelec

Vaše sebevědomí se díky Marsu v Býku blíží k bodu mrazu. V pravý čas se naštěstí objeví přátelská osoba, díky níž se věci začnou měnit k lepšímu. Zjistíte, že o vás daný člověk jeví zájem, a příjemně to pošimrá vaše ego. Můžete na sebe být skutečně pyšní.

Kozoroh

Možná si o vás vaše okolí, především pak vaši kolegové a rodinný klan, dnes pomyslí, že byste měli místo paroží nosit korunu. Ne, že by vás zvolili za svého krále či královnu, ale protože jste rozhodní i skromní, inteligentní i zvyklí velet.

Vodnář

Venuše ve vašem znamení vás pokouší v milostné sféře. Ačkoliv jste zadaní, můžete se zahledět do někoho jiného. Sympatie jsou oboustranné a vaše flirtování nezůstane u atraktivního protějšku bez odezvy. Přemýšlíte, zda nesvolíte k jednomu malému rychlému hříchu.

Ryby

Máte čas rozhlédnout se kolem sebe. Žili jste jen prací a řešením neustálých problémů, ale nastává fáze zlepšení. Všímavost vám pomůže odhalit tajného ctitele. Budete překvapeni a potěšeni zároveň. Sympatie, jež k vám daná osoba chová, jsou upřímné.