Horoskop na čtvrtek 5. března: Na programu jsou nové vztahy a přátelé

Dnes půjde stranou pracovní morálka i povinnosti. Den se ponese ve znamení vztahů, a to jak přátelských, tak milostných. Dobře dopadnou i setkání a pracovní schůzky, kde bude třeba komunikace a osobní kouzlo. Obojí vám půjde skvěle.

Beran

Všechna jednání s nadřízenými dnes dopadnou na jedničku. Nebojte se proto přednést i některé odvážnější návrhy. Chcete si nechat zvýšit plat nebo byste rádi na dovolenou? Dnes je ideální čas na vyřízení podobných žádostí. Buďte sebevědomí i pokorní.

Býk

Začnete uvažovat o změně zaměstnání. I když jste se v poslední době nepředřeli, zjišťujete, že důvodem není lenost, ale nezájem o profesi. Přesto pečlivě zvažte veškeré okolnosti a budoucí dopady takového rozhodnutí. Nezodpovídáte jenom za sebe!

Blíženci

Budete mít možnost získat zpět ztracenou lásku. I když se bude zdát rozhodnutí jasné, raději se nad ním pečlivě zamyslete. Někdy je lepší posunout se dál. Popřemýšlejte, zda je symbolický návrat do minulosti to, co opravdu chcete. Buďte pragmatici.

Rak

Dnes vás čeká rodinná návštěva. I když obvykle nejste z podobných akcí příliš nadšení, tentokrát to bude jiné. Uvidíte, že se dozvíte mnoho zajímavých novinek a skvěle se s příbuznými pobavíte. Nezapomeňte, že rodina je důležitá nejenom pro vás.





MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA BŘEZEN!

Zajímá vás, na co se můžete v tomto měsíci těšit? Zjistěte to již nyní!

Lev

Jupiter ve Vodnáři přeje podnikání. A to nejenom ve významu pracovním! Dnešek je proto ideálním dnem pro investice a všeho druhu. Včetně těch citových! Pokud tedy už dlouho pokukujete po jisté atraktivní osobě, nebojte se udělat onen zásadní krok.

Panna

Rady kolegů si vezmete k srdci. A dobře uděláte! Zjistíte totiž, že vaši spolupracovníci mají mnoho cenných zkušeností, které vám ušetří spoustu práce. Chce to jenom překousnout zbytečnou ješitnost a nechat si poradit. To vám nebude dělat problém.

Váhy

I když v poslední době procházel váš vztah krizovou fází, dnes se dá všechno do pořádku. Stačí, když budete ochotni svého partnera vyslechnout a přistoupit na kompromis. Nemyslete si, že je to výrazem slabosti. Právě naopak, ukážete své sebevědomí.

Štír

Dnes doslova hýříte pozitivní energií. Svůj elán využijete velice prospěšně! Jakákoliv žádost o pomoc pro vás nebude na obtíž. Nejvíce však pomůžete svým blízkým. Výpomoc v domácnosti, úkoly potomků či nákupy, to vše pro své milované rádi uděláte.

MAGICKÝ TAROT LÁSKY

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vašem milostném životě!

Střelec

Jste nezadaní? V tom případě můžete dnes očekávat počátek nového vztahu. Musíte však mít oči dokořán a pečlivě sledovat jemné signály, které vám osud vysílá. Pokud se budete pohybovat životem i nadále jako slon v porcelánu, těžko se dočkáte lásky.

Kozoroh

Na svou práci se dnes budete plně soustředit. Nic a nikdo vás nedokáže přesvědčit k oddechu. Dobře si totiž uvědomujete, že jste velice blízko kariérnímu postupu, a nechcete proto nic zanedbat. Nemusíte se však bát, úspěch vás stoprocentně nemine.

Vodnář

V práci se vám bude dařit spíše průměrně. Vy si s tím však nebudete dělat těžkou hlavu. Konkrétně dnes máte totiž jiné priority. Budete pěstovat přátelské vztahy se svými kolegy. Zjistíte tak o svých spolupracovnících mnoho zajímavého. Jen tak dál!

Ryby

Jistá osoba opačného pohlaví vám vyšle jednoznačný signál. Přestaňte si proto nalhávat, že o nic nejde, a postavte se čelem faktu, že se vám nabízí nová šance na vztah. Jak se k ní postavíte, je na vás. Neztrácejte odvahu, nebo byste mohli litovat.