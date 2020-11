Horoskop na čtvrtek 5. listopadu: Měli byste o sebe mnohem víc pečovat

Beran

Ukažte dnes hodně zodpovědnosti, vážnosti, ale i schopnost vážit věci okolo vás střízlivýma očima. Na rozdíl od vašeho okolí totiž uvidíte problematické věci jasně, jak se budete blížit k jejich rozklíčování. Všechno by mělo jít dobře, což potěší.

Býk

Kombinace Merkuru ve Štíru je pro vás už nějakou dobu poněkud náročná. Vše bude ovlivněno a spuštěno i aktivním Marsem a karmickým uzlem. Očekávejte nová pravidla a nové podmínky smluv. Budete se také zaobírat dohodami, podepisováním smluv a jednáním.

Blíženci

Konečně si připustíte, že jste dobří a že víte přesně, co vás baví. Konec konců – práce, která se provádí s láskou, dává nejlepší výsledky. Navíc vám může být nabídnuta lákavá služební cesta. Zkontrolujte předem, zda nabídka obsahuje vše potřebné.

Rak

Ne, vždy děláte to, co slibujete. Spouštění lehkomyslnosti není ovšem vůbec dobrý nápad. Zvláště dnes můžete být v pokušení v osobním životě, ale bylo by to nebezpečné riziko. Buďte realističtí! To platí zejména pro ty, kteří jsou zadaní dlouhodobě.

Lev

Kdosi vám může hodit prach do očí ve spojení s vaším citovým životem a vy si budete nejenom stavět vzdušné zámky, ale dokonce ani nepostřehnete, že zámek byl ve vzduchu postaven podezřele rychle. Bohužel vás čeká velmi nepříjemné vystřízlivění.

Panna

Nebudete si jisti, jak se máte v určité komplikované záležitosti rozhodnout. Byla by škoda, kdybyste pak stáli před prasklinou svého velkého snu. Samozřejmě, nikdo není imunní vůči pochybením, ale s trochou opatrnosti můžete minimalizovat rizika.

Váhy

Díky nové známosti budete mít na očích část dne růžové brýle. To může narušit vaši jasnou mysl a některé věci můžete vnímat jinak. S flirtováním byste však měli být opatrní, protože co vy berete jako běžné, mohou druzí brát jako dost choulostivé.

Štír

Planeta Merkur se pohybuje Štírem a pozvolna se přibližuje Slunci a Luně. Proto vás budou týkat hlavně témata zdravotního stavu a psychiky. Měli byste o sebe více pečovat a zbytečně nehazardovat. Hrozí totiž snadná zranitelnost a zhoršení stavu.

Střelec

Váš protějšek dnes nebude moci odhadnout vaše přání, i když někdy se mu může zdát, že ve vás čte jako v otevřené knize. Pokud nechcete, aby na čtení definitivně zanevřel, buďte o něco více sdílnější a vyhnete se oboustrannému rozčarování.

Kozoroh

Dalo by se říct, že vás dnes čeká mnoho šťastných hodin v náručí vaší lásky. A co více, mohlo by se podařit i něco, co je již velmi dlouho očekávané, jenom to muselo dozrát. Užívejte si přítomnost a nermuťte se různými černými myšlenkami, které se vynoří.

Vodnář

Pro vás se dnes dobře hodí chodit po nových cestách. Jestliže dlouhotrvající vztah nebo dlouhotrvající činnosti ztratily svou dynamiku, a nechcete, abyste úderem dneška byli opět nespokojení, pak nastal čas pro oživení, ve všech bodech tohoto slova.

Ryby

Při dnešku můžete konečně zdatně stabilizovat vaše vztahy, a to nejenom vztahy milostné, ale klidně i v rámci rodinných vazeb. Něco málo je ale stejně nutné opravit svépomocí. Budete muset jít sami příkladem a odměnou vám pak bude klidnější zázemí.