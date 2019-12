Horoskop na čtvrtek 5. prosince: Pozor na sklony k hysterii

Dnes budete připomínat gejzír emocí. Všechna znamení budou mít sklony reagovat poněkud přecitlivěle. Na co dalšího se připravit, prozradí čtvrteční horoskop.

Beran

Nahlédněte do nejhlubších vnitřních zdrojů sebe sama. Přemýšlejte o svých silách a schopnostech. Položte si otázku, proč nevyužíváte svůj potenciál naplno. Strach z dětství? Strach vybočit z řady? Lenost? Můžete získat cokoliv si zamanete. Jen si věřte!

Býk

Věci se dávají konečně do pohybu a měli byste začít kout železo, dokud je žhavé. Vše začíná zapadávat do sebe tak, jak má, a vy jen potřebujete přidat do vývoje událostí ten správný elán, abyste získali ten správný výsledek, po kterém tolik toužíte.

Blíženci

Vtip a bodrá veselá komunikace jsou vašimi velkými přednostmi. Jen se může stát, že není ta správná nálada ve vašem okolí, aby váš humor ocenilo. Více vnímejte náladu ostatních lidí, někdy vaše vtipy nemusí působit léčivě, ale vyzní jako nejapné fóry.

Rak

Mohou vás zaplavit silné a velmi syrové emoce, které se mohou dostat do křížku s okolím. Mají sice sílu dát do vašeho života trochu vášně, ale ne každý ocení surovou citovou vlnu. Pouštějte své pocity na druhé postupně, okoření jim život a nespálí se.

Lev

Můžete se cítit, že jste nenašli svoji krevní skupinu. Ale dokážete se rychle adaptovat na nové prostředí a podmínky. Brzy objevíte spojné mosty v povaze vaší i povahách druhých lidí. Nemusíte se vůbec bát společenské izolovanosti. Najdete spřízněné duše.

Panna

Potlačování citů vám dnes moc nepůjde. Mohou vás rozbrečet věci, nad kterými byste jen mávli rukou. Nestyďte se a nechte emoce volně proudit ven. Uvidíte, že se nejen uvolníte, ale poznáte sebe sama mnohem lépe a uvidíte svět i řešení věcí v něm jinak.

Váhy

Moc tlačíte na věci, aby byly přesně podle vás. Místo plýtvání energie na autoritativní jednání s lidmi a jejich chyby se raději zaměřte na své nitro. Řešte pouze svoje věci a brzy k vám budou přirozeně a bez námahy přicházet lidé i příležitosti.

Štír

Vzduch kolem vás víří zajímavé energie, které jste schopni využít ve svůj prospěch. Nechte se vést kombinací svého intelektu, intuice i praktičnosti, abyste dosáhli naprosto všeho, po čem toužíte již dlouhou dobu. Hvězdy vám září na cestě k úspěchu.

Střelec

Dnes můžete zažívat nával chaosu, který vám nebude ani trochu vyhovovat. Zvláště zasáhne oblast citovou. Zkuste více dávat najevo své city a nepotlačujte je. Nemůžete po druhých chtít, aby je chápali, pokud je neprojevíte. Jak jinak by o nich měli vědět?

Kozoroh

Vaše představy naberou na obrátkách. Určitě je zrealizujte. Můžete ovšem narazit na potíž dostat nápady z hlavy ven tak, jak je vidíte ve své mysli. Nic se neděje, každý pokus nás vede našemu ideálu mnohem blíže a bude dost času na vypilování detailů.

Vodnář

Dávejte si pozor, abyste nepodléhali iluzím o vzdušných zámcích. I v mezilidských vztazích můžete mít tendence si projektovat své fantasie do určitých osob a nevidět je takové, jaké jsou doopravdy. To se vám může vážně vymstít. Raději žijte více realitou.

Ryby

Vaše komplikované pocity vám dneska přinesou perný den. Budete muset čelit náporům ve vztahu, ve kterém se vaše emoce cítí přehlížené. Ukažte nejen, že potřebujete více něhy a pochopení, ale rovněž nastavte hranici tak, aby vaše city nebyly mrzačeny.