Horoskop na čtvrtek 6. května: Dnešní den přinese dobrou zprávu

Merkur vám dnes pomáhá plodit nové nápady. Budete muset některé věci doma přehodnotit, především co se týká mnoha vašich volnočasových aktivit. Pokud momentálně sháníte práci, může přijít dobrá zpráva a úspěch!

Beran

O pracovních příležitostech se v tomto dni můžete dozvědět od přátel a známých. Důležité hodiny se ukazují kolem poledne, kdy bude obecně panovat velmi dobrá nálada, kterou dovedete proměnit ve svou fungující kulisu. Doma se dáte na sport s rodinou.

Býk

Nebudete si jistí, co podniknout hned a co potom, a to především v zaměstnání. Merkur v Blížencích ale způsobuje, že umíte vyždímat svou mysl a plodit nápady jako na běžícím páse. Také s kolegy panuje výměna postřehů a porozumění.

Blíženci

Nebudete si jisti, jakou cenu vlastně obdržíte za své služby. Planetární trubadúři napovídají, že nejvíce světlých chvilek zaznamenáte do zmíněných finančních nejistot, potom už se vám budou hlavou honit různé negativní scénáře. Chce to volno.

Rak

Můžete se zaskvět především vy, kteří jste projektanti, makléři, finanční poradci, ale také pekaři, kuchaři nebo potravinářští technologové. Vaše laskavá patronka má pro vás, kteří momentálně práci sháníte, dobrou zprávu - může se nečekaně zadařit.

Lev

Hvězdy radí, abyste se vyhnuli flirtíkům na pracovišti, protože byste mohli začít pociťovat, že ztrácíte půdu pod nohama. Jedná se o Venušino nedopatření, jehož vliv přetrvává do konce pracovní doby. Doma ale bude všechno jaksepatří zalité sluncem.

Panna

Rozšiřujte co nejvíce své vědomosti, pomůže vám to posunout se vpřed. Nadarmo nejste nazýváni pilnými včeličkami zvěrokruhu, jste ti, kteří dokáží dojít k vytouženým výsledkům! Jenom nepodlehněte dnes lenosti ani na domácí půdě a biflujte a biflujte.

Váhy

Máte před sebou velmi dobré období pro finanční záležitosti, ve kterém je vítanou devízou vaše větší praktičnost. Vaše prosperita se tak může zvýšit a zároveň se obohacujete o schopnost lepšího rozhodování v peněžních věcech, jen tak dál, zabodujete.

Štír

Alfou a omegou vašeho úspěchu bude vaše volno, jako byste ve volném čase načerpávali inspiraci, nabrali páru a pak jedete jako lokomotiva. Koneckonců schopnost umět táhnout a být vytrvalou řídící jednotkou je vyryta do erbu vašeho znamení. Tak vzhůru.

Střelec

Váš vládce Jupiter vám od tohoto dne svítí na vaše cíle přímým světlem a nese příslib úspěchu - na oplátku žádá metodičnost a realistický pohled. Budete muset některé věci doma přehodnotit, především co se týká mnoha vašich volnočasových aktivit.

Kozoroh

Silnější v kramflecích se můžete cítit od oběda, kdy se zvyšuje tendence druhých k vaší vnitřní podpoře. Rovněž v průběhu dne, kdy se na vás vrátí nakouknout Mars v Raku, máte možnost získat nové impulsy. Tak to využijte jak v zaměstnání, tak také doma.

Vodnář

Ohledně korunek si dávejte pozor na přílišnou bezstarostnost, jinak mohou vaše finanční zdroje začít vysychat. Můžete dostat na frak za různé přestupky, být pokutováni či nuceni zaplatit finanční náhrady kvůli některým sporům. Obrňte se trpělivostí.

Ryby

Budete mít kvůli čemusi špatnou náladu, ovšem tentokrát není důvod k obavám, zejména do odpoledních hodin stojíte na pevných kramflecích! V éteru je i významná podpora nebo i protekce ze strany nějaké vlivné osoby, kterou můžete využít a polepšit si.