Horoskop na čtvrtek 6. února: Pamatujte, že odlišnost není zločin

Beran

Nepotřebujete další zbytečné rady a zbytečné rozebírání své psýchy. Co potřebujete, je akce. Teď a tady a hned. Teorie může být krásná, vznešená a vzletná, ale je naprosto k ničemu, pokud se alespoň deset procent neaplikuje v realitě. Nemluvte, konejte.

Býk

V práci se potkáte s nebývalým úspěchem, jen teď zatněte zuby a odříkejte si, co se dá. Věnujte se jen svému cíli a tvrdě na něm pracujte. Máte vysoké šance se dostat přesně tam, o čem léta sníte. Jiné kouzlo než staromódní tvrdá práce však neexistujte.

Blíženci

Nebojte se ukončit věci, které vás dlouhodobě trápí. Zázraky ze dne na den nepřijdou a lidé své návyky jen tak nezmění. Uzavřete za sebou starou životní kapitolu a jděte vstříc budoucnosti, ta je velmi slibná, ale nemůže nastat v nefunkčních vztazích.

Rak

Vše je vám nakloněno, ale vy se stále bojíte udělat první krok. Stojíte na kraji bazénu, chcete skočit, víte, že umíte plavat, ale bojíte se. Plavky na sobě dávno máte, bohužel nikdo nepřijde a nestrčí vás, musíte skočit vy sami. Poté si vyplavete zlato.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA ÚNOR!

Zajímá vás, na co se můžete v tomto měsíci těšit? Zjistěte to již nyní!

Lev

Musíte si všechno dobře naplánovat, obvolat ty, kterých se to týká, a pustit se do práce. Jste v pozici vedoucího projektu, zvykněte si, že bez vaší snahy se to vůbec nikam nepohne a nikdo nic neudělá za vás. Za to sklidíte mnohem větší odměny než ostatní.

Panna

Pomalu se chystejte na všechny vaše přednášky, které máte. Ať se jedná o projekt ve škole, pracovní schůzku či jen promluvu blízkému do duše, vaše slovo bude mít nyní velmi velkou sílu, proto je dobře volte a pracujte se svým hlasem. Získáte hodně.

Váhy

Nebojte se sami sebe. Příliš dlouho jste v sobě potlačovali to, co je odlišné od okolí, čímž jste si pod sebou podřezávali větev, protože v té podivínské části vaší duše se skrývají mnohé talenty. A ty teď lezou na povrch! Musíte se přijmout bez námitek.

Štír

Naučte se zacházet lépe s okolím. I přestože jste milí a obětaví, váš odstup od lidí vám odhání ty, které vám hvězdy posílají, aby pozitivně změnili váš život. Nebojte se jich a neodhánějte je. V okolí je nová osoba, která si zaslouží projít vaší zdí.

APLIKACE ZDARMA: HODÍME SE K SOBĚ?

Je to ten pravý? Je to ta pravá? Ověřte si právě teď, jaké máte šance na trvalou lásku!





Střelec

Přichází dny, kdy je nejlepší začít vést vnitřní rozhovor sám se sebou. Na všechny vaše problémy totiž dávno znáte odpověď. Rodina ani přátele vám to nepomohou vyřešit. Sedněte si večer do ticha a hovořte se svým nitrem. Odpověď vás povede správně.

Kozoroh

Dnes určitě nezůstávejte doma a jděte ven. Skvělá zábava je na obzoru. Potřebujete kolem sebe spřízněnou partu lidí, s kterou si vyměníte pozitivní energii a zažijete spousty legrace. Nezapomeňte se rovněž ozvat těm, kterým dlouho slibujete setkání.

Vodnář

Nic není náhodné, i setkání, které působilo jako zjevení, má svůj význam. Může vás velice děsit, ale to je dobře. Potřebujete vystoupit ze zaběhlého způsobu myšlení, a ač ta osoba působí velmi rušivým a zneklidňujícím dojmem, obohatí váš dosavadní život.

Ryby

Jste jiní než ostatní, tím jste přitažliví pro druhou stranu. I když se můžete lišit až moc, rozhodně se nesnažte zprůměrovat se. Je to právě ona neučesaná originalita, která vám přitáhne ten správný protějšek, který je znuděný těmi davy ostatních lidí.