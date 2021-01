Horoskop na čtvrtek 7. ledna: Láska vás zasáhne jako blesk!

Beran

Milí ohniváci, vzácná Afrodita má dnes dokonce bonus navíc, těšte se především na to, že v objetí s Uranem to zajiskří láskou! Můžete se zamilovat na první pohled, a to naprosto bláznivě, a pokud plánujete nějakou dalekou cestu, dopadne na výbornou.

Býk

I to složité vám má být dnes jen ku prospěchu. Neotřelý přístup, nové zájmy, a možná dokonce přímo nová láska jsou už na obzoru. Pohodářští mazlíčkové, připravte se, že nyní budete více draví po náklonnosti, v kursu jsou protějšci duchovního typu!

Blíženci

Žárlivost nespí, nýbrž mlsně vyčkává! Vám, kteří jste nezadaní, není třeba se vrhat do ničeho vážného. Jupiter se Saturnem dvojhlasně vzkazují, nikam nepospíchejte, naopak je vhodné trochu přibrzdit a víc přemýšlet dopředu o svých jednotlivých krocích.

Rak

Merkur je dnes poslední den ve znamení Kozorohu a stará se o vaše potěšení. Pokud jste zadaní, není milostný aplaus až tak markantní. Pravděpodobně se všechno točí jenom kolem partnera a vám připadá, že na vás už tolik prostoru nezbývá. Berte to ovšem raději s nadhledem.

NEJROZSÁHLEJŠÍ ROČNÍ HOROSKOP 2021

Tento rok 2021 bude opravdu výjimečný! Zjistěte hned, co vás čeká!

Lev

Nebudete si dnes moci stěžovat, nota bene nebudete mít důvod. Navíc o sobě dává vědět podpora zářného Jupitera ve Vodnáři a taktéž i oslnivé Venuše ve Střelci. Uznáte, že je to do začátku roku super boom? Podnikněte něco skutečně speciálního, co se nečeká.

Panna

Jste-li svobodní, máte možnost velkého výběru ctitelů či ctitelek. U zadaných se zase oživuje jiskřička lásky. Je zde však také rozmarná Venuše, která může způsobit nechtěný požár! Má tendenci tahat vás po večírcích a ponoukat k jednorázovým flirtům.

Váhy

Především tehdy, kdy Luna působí na Venuši a Uran, může být váš den s velkým D. Láska vás zasáhne jako úder blesku! Snažte se však být při své zamilované krasojízdě obezřetní, nástrahy zde existují a vy chcete zažít parádní jízdu, ne pád.

Štír

Dnešek dává četné možnosti užít si intimních chvilek plných romantiky. V kurzu jsou protějšci zejména ze znamení Ryb. S těmito osobami jste k sobě přitahováni až tajemným způsobem, může být pro vás snad něco lákavějšího než jejich svůdné náručí?

NOVINKA – ANDĚLSKÝ TAROT

Každý má své anděly strážné, kteří dohlíží na naše činy, posunují nás správným směrem k dosažení našich cílů. Nechte tarotové karty, aby vám pomohly je odhalit!

Střelec

Láska si vás oblíbila, bude rychlá, nečekaná a závratná – stačí vejít do místnosti, setkáte se očima a milostný boom je na světě! Jestliže jste zadaní, i tak nepřijdete zkrátka, protože znovu objevíte, co vás na protějšku fascinuje, co stojí za to.

Kozoroh

Nedělejte nic polovičatě, to byste retrográdní Uran pěkně namíchnuli! Vám, kteří jste svobodní, může Venuše ve Střelci působit zálibu v nějakém sladkém tajemství. Že by utajování citů nebo platonická láska? Uvidíte sami, co pro vás dnešek zajímavého schystá.

Vodnář

Velmi vhodná je pro vás nějaká delší cesta. Takže pokud vám to čas dovolí, neváhejte a vyrazte. Naopak vám pšenka nepokvete, jestliže budete vyhledávat city a náklonnost v zábavné společnosti – vaše očekávání by se mohlo rozplynout v jedno velké nic!

Ryby

Nejsilnější impulsy Marsu kulminují nad ránem, takže naslouchejte všem podezřelým senzorům. Máte recht, pokud se nenecháváte utáhnout na vařené nudličce a všechno a ve všech směrech si raději důkladně prověřujete. Potom alespoň nikomu nenaletíte.