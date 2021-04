Horoskop na čtvrtek 8. dubna: Dnes si dejte pozor na spory s partnerem

Beran

Některé lidi kolem sebe neberete příliš vážně a máte k tomu své důvody. Dnes vám někdo z nich dá radu, kterou budete chtít smést ze stolu jako hloupost. Nedělejte to a dobře se nad ní zamyslete. Bude zřejmě nečekaně podnětná a pomůže vám k úspěchu.

Býk

Dnešní den přinese příležitost seznámit se s člověkem, jehož jméno je ve vašem oboru pojem. Zažeňte trému a snažte se od něj něco přiučit. Sledování toho, jak pracuje, i vhodně volené otázky, mohou pomoci s posunem v kariéře. Važte si této možnosti!

Blíženci

Mars ve vašem znamení vybízí k upevnění vztahů s vašimi nejbližšími. Zejména pokud jste mezi sebou měli v poslední době spory, uleví se vám. Považujete rodinu za velmi důležitou věc ve svém životě a přejete si, aby vazby v ní byly stále co nejsilnější.

Rak

Toužíte po harmonickém soužití se svým partnerem a vaším snem je opravdová láska a pevný vztah. Problém je, že nedokážete odolat nutkání působit svým sexappealem také na okolí. Dnes se kvůli tomu dostanete se svým protějškem do sporu. Kazíte si to.

Lev

Rozmyslete si co nejdříve, jak to vlastně myslíte se změnou pracovního místa. Tuto myšlenku nosíte v hlavě už dost dlouho. Dnes však odmítnete další zajímavou pracovní nabídku a další se nemusí hned tak opakovat. Je třeba udělat si v tom jasno.

Panna

Planety vám účinně pomáhají, aby se k vám příležitosti k rozmnožení financí jen hrnuly. Dnes tedy buďte pozorní vůči informacím z okolí, abyste v nich dobře interpretovali své šance k výdělku nebo jinému nečekanému zisku. Dešifrujte všechny náznaky!

Váhy

Dnešní den vám přinese nejrůznější drobné příležitosti k usnadnění života. Narazíte na kontakt na skvělého fyzioterapeuta, vyhrajete večeři zdarma z donáškové služby anebo přijde nabídka na jednorázový, ale skvělý přivýdělek. Tak toho honem využijte!

Štír

Elán, který vám v tomto měsíci dodávají planety, je jako palivo pro vesmírná plavidla. Máte ho přebytek, a tak by dnes nebylo vůbec na škodu, kdybyste se chopili bedýnky s nářadím nebo koštěte a dokončili dlouhodobé resty, které na vás doma čekají.

Střelec

U nezadaných už se blíží chvíle, kdy se budou moct opět zamilovat a konečně se těšit ze společných chvil s partnerem. Také dnešek přinese zajímavé kontakty, je však velmi důležité nepodlehnout okamžitě citům, ale zachovat si rovněž zdravý úsudek.

Kozoroh

Je třeba dnes vsadit na vaši obratnost v komunikaci, nebojte se proto zkoušet získat lidi na svou stranu. Připravte si do zásoby silné argumenty. Také se nenechte vyvést z konceptu, ať se děje, co se děje. Buďte sebevědomí, to je polovina úspěchu.

Vodnář

Udělejte si dnes pořádek ve svých účtech a záznamech všeho druhu. Jak v tom chaosu vůbec můžete něco najít? Jednu radost vám po tom hledání však nakonec udělají. Zjistíte, že jste na tom lépe, než jste čekali. Využijte toho k nákupům pro domácnost.

Ryby

Planetární konstelace vám teď zaručují, že se můžete pokusit o věci, ve kterých jste si dosud nevěřili. Pusťte se dnes do něčeho, kde nemáte co ztratit, abyste si podporu hvězd vyzkoušeli. A pak plynule přejděte na další záležitosti. Zkuste štěstí!