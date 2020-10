Horoskop na čtvrtek 8. října: Dnes se vše obrátí k lepšímu

Beran

Budete mít pocit, že práci, kterou jste odvedli s nejlepším svědomím, nikdo neocení. A skutečně se nemýlíte, protože okolí od vás precizní práci už bere spíše jako samozřejmost. Nebude na škodu, když jim ukážete, jak to v práci bude vypadat bez vás.

Býk

V lásce nastane drobný zlom a to v pozitivním smyslu slova. Ti nezadaní se mohou těšit na zcela nový objev a zadaní začnou s partnerem uvažovat o budoucnosti, ba dokonce i o založení rodiny. Pro dnešek vynechejte rozum a řiďte se především srdcem!

Blíženci

Jupiter ve znamení Kozoroha vám bude přát nejen v lásce, ale i v práci. Den bude probíhat s naprostou lehkostí a vy si díky tomu budete připadat odpočatí a svěží. Skvělé zprávy, které se k vám v odpoledních hodinách donesou, budou příjemnou změnou po předchozích dnech.

Rak

Dnes se od vás bude vyžadovat důvtip a originalita a vy oba dva tyto prvky splňujete. Není divu, že vedení společnosti dá na vaše rady a použije je v důležitém projektu. Nejen, že na sebe budete pyšní sami, ale i kolegové vás poplácají po rameni.

Lev

Pracovně bude dnes lepší být v ústraní a raději se všem klidit z očí. Díky vyčerpání, které na vás dosedne, by se snadno mohlo stát, že z ničeho nic usnete nad pracovním stolem. Myslete proto na notnou dávku kofeinu a po pracovní době hned zalehněte.





Panna

Můžete se těšit na nové milostné zážitky. Ti nezadaní se seznámí s někým, kdo jim předvede, co to je vášnivé milování. Ty zadané protějšek překvapí erotickou masáží a lákavým striptýzem. Nezapomínejte na víno a svíčky, které okamžikům dodají šmrnc!

Váhy

Dnes se budete věnovat jen činnostem, které souvisí s estetikou, krásou a zušlechťováním domova. Dokonce vás to nebude ani stát příliš peněz, jelikož díky své originalitě přijdete na způsob, jak zvelebit domácnost moderními prvky vlastní výroby.

Štír

Měli jste poslední dobou v osobních vztazích či v lásce nějaké potíže? Dnes se přežene mrak a vysvitne jasné Slunce. Můžete očekávat vyjasnění nevyjasněného. Nehrajte si proto zbytečně na uražené a s protějškem si promluvte. Značně se vám pak uleví.

Střelec

Budete se muset věnovat novým intelektuálním činnostem, a to vám na náladě příliš nepřidá. Přece jen už jste vyčerpaní a na nějaké novinky nemáte sebemenší náladu. Nezbývá vám ale nic jiného než to přetrpět, a čekat na vlídná slova někoho blízkého.

Kozoroh

Milostné karty se obrátí k lepšímu a vy se budete moci radovat ze společně stráveného dne. Budete si bližší než kdykoliv dříve a konečně se budete cítit nejen naplnění, ale i šťastní. Příjemným zakončením dne bude romanticky laděná intimní chvilka.

Vodnář

Dnes je vhodný čas pro intelektuální činnosti a studia všech typů. Potřebujete-li proto něco dohnat, nebojte se usednout nad učebnice, či se věnovat nějakému novému kurzu. Rozšíření znalostí vám bude přínosné nejen osobně, ale dokonce i finančně.





Ryby

Bude se po vás požadovat rozumové a praktické vyjadřování, proto dnes raději přenechejte sáhodlouhé vysvětlování či bezmyšlenkovitou mluvu někomu jinému. Soustřeďte se na to, co vám, kdo říká a dopřejte si čas na rozmyšlení, co vzápětí odpovíte.