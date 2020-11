Horoskop na neděli 1. listopadu: Dnešek bude proměnlivý

Beran

Budete dnes povzneseni nad běžné starosti, a zatímco někteří si budou lámat hlavu s tím, jak všechno při neděli skloubit, vám nebude vadit ani práce ani domácí povinnosti, které navíc klidně o něco ošidíte, a ve věcech milostných se klidně zasníte.

Býk

Není vaše starost, kde a s kým bude dnešek trávit někdo z rodiny, koho byste měli sice rádi pod kontrolou, ale věkově to už prostě není možné a ani by to nebyl dobrý nápad. Vydejte se raději se zbytkem rodiny na dlouhou procházku do podzimní přírody.

Blíženci

Setřesete ze sebe různá negativa jako pes, který právě vyběhl z kaluže, a budete si užívat nicnedělání na gauči. Tedy alespoň část dne, protože vaše plány vždy počítají s vícero věcmi, které chcete dělat, měly byste dělat a nakonec budete dělat.

Rak

Odpočinete si od každodenních starostí, ne proto, že by najednou při neděli ustaly, ale především proto, že si z nich nebudete dělat tolik těžkou hlavu a podaří se vám zlepšit se ve škole pozitivního myšlení. Jenom tak něco vás při dnešku nerozhodí.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA LISTOPAD!

Zajímá vás, na co se můžete v příštím měsíci těšit? Zjistěte to již nyní!

Lev

Všichni ostatní lidé okolo vás zůstávají z části nerušeně a v ústraní od vichřice, zatímco s vámi budou různé vlivy cloumat, jako by se vás chystalo unést tornádo a přemístit někam úplně jinam. Nedá se nic dělat, s problémy budete muset zabojovat.





Panna

Zůstaňte dnes volní jako ptáci. Čím více dáte prostor spontánnosti, tím lépe se budete cítít. Omezování může být problém. Pak vás bude stát hodně úsilí dokončit cokoliv v požadovaný čas, protože to chcete dělat po svém a bojujete s tím, že to nelze.

Váhy

Díky Merkuru ve Štíru si můžete dovolit mluvit sami za sebe. Máte silnou vůli, na kterou se můžete spolehnout za všech okolností a to si dnes uvědomíte nejen vy. Tento poznatek vám zvedne náladu a motivuje vás vidět budoucnost s optimismem. Oslavte to s přáteli!

Štír

Zdravý životní styl přinese dobré výsledky. Navíc dnes objevíte ještě jeden recept, a tím je harmonické zázemí. Investice v soukromém sektoru pro vás nebudou jenom reklamou, ale tím, co stojí za to mít. Neváháte si připlatit, pokud jde o pohodlí.

ROČNÍ HOROSKOP NA MÍRU 2021!

Tento horoskop bude Váš věrný průvodce celým příštím rokem. Zajistěte si již dnes lepší budoucnost!

Individuální zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 50 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení.

Střelec

Udržujte si dnes svůj cíl na mysli a netrapte se tím, že zatím musíte své plány opět odložit. Nezáleží na tom, že cesta k němu bude trochu neortodoxní. Koneckonců, vezmete-li to oklikou, zjistíte, že je na ní často hodně zajímavých věcí k objevování.

Kozoroh

Dnešek bude vlivem Marsu proměnlivý. Některé věci budou mít tendenci se měnit od jednoho okamžiku k druhému. Spontánní lidé ve vašem okolí proto pro vás mohou být navrch poněkud otravní. Náhlé změny plánů totiž už stihly pocuchat vaše nervy. Odpočívejte!

Vodnář

Nejsilnějším časem pro příchod dobrodružství u vás bude dnes západ slunce. Nebraňte se nadšení a důvěře. Spolu s partnerem můžete harmonicky souznět. Je ideální doba začít též nové projekty a dokončit staré plány. Ke konci dne můžete rekapitulovat.

Ryby

Někdo nečekaný vám hned od rána přináší první polovinu štěstí, zatímco tu druhou vám zajistí ten, kdo je po vašem boku už dlouho. V různých potyčkách se sousedy a jinými lidmi z nejbližšího okolí tedy obstojíte na výbornou. A ještě o něco lépe.