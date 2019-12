Horoskop na neděli 1. prosince: Změna je život, nebojte se jí!

Většina znamení dnes pocítí nutkání ve svém životě udělat nějakou změnu. Nebojte se toho, změny jsou potřeba. Co dalšího na vás dnes čeká prozradí nedělní horoskop.

Beran

Dneska budete sršet moudrými radami na všechny strany. Jen se nesnažte být spasitelem pro úplně každého, kdo se kolem vás pohne. Zkuste se podle vašich rozumů řídit i vy! Radit okolí je snazší než konat sám u sebe. Zajděte si na procházku do lesa.

Býk

Svému příteli v nesnázích nabídněte co nejupřímnější radu, ale nezapomeňte na notnou dávku taktu, jinak si to vyloží jako agresi vůči své osobě. Pokud bude mít tendenci vás stáhnout do svých vlastních potíží, nedejte se. Každý si musí vyřešit své záležitosti sám.

Blíženci

Hvězdy jsou nakloněny novým aktivitám. Zajděte si třeba do fitka. Podívejte se na sociální sítě, co se děje nového ve vašem městě. Rozhodně neseďte doma a vyrazte do ulic. Sociální sítě jsou jen pro informace o akcích, které se konají. Vyrazte na ně!

Rak

Nechte se vést instinktem k naplnění svých tužeb o vlastním rozvoji. Možná vás dovede ke kurzu figurální kresby nebo do keramického kroužku. Možná se začnete zdokonalovat v kuchařských dovednostech a vydáte knihu receptů. Objevujte své skryté talenty.

Lev



Jste dnes přecitlivělí a náchylní ke kritice lidí, kteří si to nezaslouží. Zkuste se raději zaměřit na svůj vlastní život a nereptejte druhým do záležitostí, které se vás netýkají. Akorát si tím sami znechutíte den a nic z toho nebudete mít. Relaxujte.

Panna

Nehrajte si na terapeuty, pokud jste amatéři. Můžete mít pravdu a myslet to dobře, ale vaše okolí více ocení rameno k vyplakání než neodbornou psychoanalýzu založenou na zdravých selských rozumech, které mají k duševnímu zdraví hodně daleko. Naslouchejte.

Váhy

Usnadněte si život jistou změnou návyků. Zbavte se veškerých svých zlozvyků. Vyřaďte na měsíc cukr a mléčné výrobky. Naordinujte si dostatek zeleniny, minerálních vod. Přestaňte kouřit a pít alkohol. Uvidíte, že život se vám změní o sto procent.

Štír

Projevte dnes vlastní já všude tam, kde vám dovolí okolnosti! Chrlete nápady na všechny strany, mnohé se uchytí a začnou žít vlastním životem, což vás nakopne pěkně kupředu. Hlavně se neohlížejte do minulosti, ta je za vámi a již vás nebude omezovat.

Střelec

Hvězdy jsou nakloněny řešením záležitostí ve vaší domácnosti. Několik sice nepříjemných, ale upřímných rozhovorů změní stav u vás v rodině k lepšímu. Jen se nebojte vyměnit si argumenty! Uvolníte ze sebe staré tíživé balvany a najdete vhodné řešení.

Kozoroh



Udělejte dnes něco neočekávaného a něco, co nebude nudné! Zkuste se podívat na akci, na kterou byste nikdy nešli, protože by vám přišla ujetá. Změna zajetých kolejí je nutná a potkáte nové a zajímavé lidi, kteří vám opepří váš život. Vzhůru do města!

Vodnář

Zkuste do svých každodenních rituálů vložit něco nového. Přivstaňte si o něco dříve a jděte si zaběhat. Uvidíte, že ranní ptáče dál doskáče a nic vás nenabije tak, jako pozorovat východ slunce. A ten pocit, že všichni ještě spí a vy už lámete rekordy!

Ryby

Vaše komunikativní schopnosti změní chod ve vztazích ve vašem okolí. Nasaďte své kouzlo osobnosti na toho škarohlída, který vám vždy kazí víkendový tah. Pookřeje a poznáte, že v tom mračounovi se ukrývá báječný smíšek, který jen čekal na milé slovo.