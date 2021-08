Horoskop na neděli 1. srpna: Uvolněte se a užijte si klidný víkend

Podaří se vám dnes v mnoha případech dostat do nejrůznějších mezilidských rozepří. Při dnešku je vaším úkolem poznávat jedince podnikavé, praktické, živelné a silně sebevědomé. K navození vzájemné přitažlivosti v partnerství se klidně občas zlobte, ale jenom tak naoko.

Beran

Při dnešku budete mít možnost se učit asertivitě. Zjišťujete, že ji máte v sobě, jen bylo třeba se začít projevovat více otevřeně, a to aniž byste při tom rozbíjeli talíře. Vaši blízcí ocení, že si umíte stát za svým a zároveň si stanoviska obhájit.

Býk

Dejte si několik předsevzetí, přestože rok už je za polovinou. Opravdu zapomeňte na všelijaké konvence a nemyslete na následky svých kroků v očích vašeho okolí. Záleží jenom na vás, do čeho se pustíte. Jak se říká, co zasejete, to sklidíte.

Blíženci

Někteří vaši blízcí budou trochu nervózní. Nepodřizujte tomu ale celý váš den, zkuste je z jejich duševního rozpoložení vytáhnout, třeba pěknou procházkou. Uvidíte, že se vám nakonec odvděčí a vy budete mít ze sebe dobrý pocit.

Rak

Vaše touha chovat se jako neřízená střela se ještě více vyostří. V komunikaci jistě přiostříte a vaši blízcí se budou divit, kde je ten stydlivý, spíše romantický člověk. Ale na druhou stranu, každý má občas právo chovat se bláznivě, tak si to dopřejte.

Lev

Máte neuvěřitelný talent poznat lidi poctivé od skrytých zlodějů. Obleky a luxusní vystupování na vás neplatí, což je ke škodě různých návštěv, které dnes zazvoní u vašich dveří a budou hodně překvapeni, že se nedočkají vřelého přijetí. Vy víte své.

Panna

Podaří se vám dnes v mnoha případech dostat do nejrůznějších mezilidských rozepří. Půjde o situace, kdy u vás zvítězí idealismus nad selským rozumem a vy budete svým blízkým kázat jako zapřisáhlý filozof. Jenom to nepřežeňte. Jinak s vámi nepromluví.

Váhy

Pokuste se vidět svět takový, jaký je a vždycky byl. Nenechte se zmámit různými zvěstovateli nových směrů a nových společenských systémů. Věřte lidem, kteří toho v životě hodně odpracovali. Ti znají lidské myšlení a mohou vás obohatit zkušenostmi.

Štír

Motivy, slabiny i přednosti svých blízkých znáte velmi dobře. Stejně jako ty své. Pracujte sami na sobě a učte se. Zapomeňte na knižní memorování. Jestliže rádi čtete, čiňte tak dále, ale vždy si připomeňte, že i praktické zkušenosti stojí za to.

Střelec

Při dnešku je vaším úkolem poznávat jedince podnikavé, praktické, živelné a silně sebevědomé. To nebude zase tolik těžké, pokud vyrazíte někam ven na zajímavou akci, kde se to podobnými jedinci jenom hemží a vy budete moci seznamování napomoci.

Kozoroh

Potřebujete se od svého protějšku hodně co učit. Pokud dáte na své momentální citové stavy, budete se s partnerem cítit pod psa. To by byla velká škoda, protože dnešní letní neděle pro vás má mnohem lepší lákadla, která si oba můžete užít.

Vodnář

Siláctví partnera je přirozeným projevem životaschopného jedince, nesnažte se proto spoutávat jeho energii a raději dopřejte uvolnění té svojí. Společně jste silná dvojice a vyhnete se zklamáním kvůli zjištění, že zmizel váš vzájemný magnetismus.

Ryby

Stále se na sebe s partnerem usmíváte, jste oba samý kompromis. Avšak v koutku duše se vám stýská po domácí Itálii. Chovejte se občas jinak, než jste si slíbili. Pro rozkřesání vzájemné přitažlivosti klidně občas zlobte, ale jenom tak naoko.