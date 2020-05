Horoskop na neděli 10. května: Každý někdy potřebuje důkaz lásky

Beran



I přestože se snažíte být chápaví, žárlivost vašeho protějšku vám dnes bude lézt na nervy. Partnerova nejistota vyplývá z nedůvěry v sebe samotného, ne z nedůvěry k nám. Ukážete mu proto, že je pro vás tím jediným na celém světě. Potřebuje ujištění.

Býk

Jak se říká, ženy jsou z Venuše a muži z Marsu. Někdy je prostě nemožné porozumět chování našich milovaných poloviček. Přestože vám budou partnerovy nálady záhadou, najdete pro ně pochopení a přizpůsobíte se mu. Společně si užijete pohodový den.

Blíženci

Vyhovíte žádostem své milované polovičky a strávíte s ní romantický večer. Práce vás poslední dobou zaměstnává na plný úvazek a jen těžko hledáte volné chvilky, které byste trávili společně s partnerem. Vše mu vynahradíte a zažijete vášnivou noc!

Rak

Není pro člověka krásnějšího pocitu, než cítit se milován. Máte velké štěstí! Nejenže vám milovaný protějšek dokazuje svou lásku každý den, máte také rodinu, která při vás bude stát, ať se děje cokoliv. Opět poznáte, jak velkou oporu v nich máte.

MAGICKÝ TAROT LÁSKY

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vašem milostném životě!

Lev

Příležitost vzdělávat se si nenecháte uniknout. Jste zvídaví a neustále hladoví po nových znalostech a zkušenostech. Učení vám nepřinese jen uspokojení a skvělý pocit z dobře odvedené práce, poskytne vám i šanci na lepší život. Rozšíříte si obzory.

Panna

Ani neděle vám neposkytne šanci na odpočinek. Domácí práce a návštěvy příbuzných vás zaměstnají na celý den. Nebudete se však příliš stresovat a užijete si chvíle strávené s nejbližšími. Kdy naposledy jste měli příležitost společně si popovídat?

Váhy

Každý máme své mouchy. Pocit únavy a nevyspání způsobí, že vám budou partnerovy zlozvyky lézt na nervy více než obvykle. Ovládnete však své emoce a necháte si kritiku pro sebe. Vyhnete se zbytečnému konfliktu a užijete si společně pohodovou neděli.

Štír

Chystáte se na menší rekonstrukci obydlí? Pokud si nevíte rady, neváhejte požádat své přátele o pomoc. Kdykoliv bylo potřeba, byli jste ochotní podřídit své plány blízkým, věřte, že pro vás udělají to samé. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.





TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Střelec

Láska si nevybírá a tentokrát to budete vy, kdo se zaplete do jejích sítí. Komplikované mezilidské vztahy vás přivedou do situace, která bude vyžadovat zásadní rozhodnutí. Opět se spolehnete na své srdce a správně zvolíte. Vložíte se do rukou osudu.

Kozoroh

Vaše ratolesti jsou pro vás tím nejdůležitějším v životě. Přestože je nadevše milujete a jste pro ně ochotni udělat cokoliv, rozhodně je nerozmazlujete. I tentokrát je budete vést především k samostatnosti, i přestože to nejspíš vyvolá konflikt.

Vodnář

Dobře si uvědomujete, jak moc důležitý je pro partnerství kompromis. Tentokrát se však dostanete do situace, kdy pro vás bude opravdu důležité dosáhnout svého cíle. Díky tomu, že jste vždy ochotni přijmout partnerovy názory, udělá pro vás to samé.

Ryby

Váháte, zda dát šanci vztahu, o kterém máte mnoho pochybností? Dnešek přinese rozuzlení. Je vhodná doba na milostná dobrodružství, je však důležité, abyste si srovnali priority. Otevřeně si promluvíte s protějškem a vyjasníte si, co od vztahu čekáte