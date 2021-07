Horoskop na neděli 11. července: Večer budete středem pozornosti

Díky moudrému Merkuru teď dokážete rozumně vyhodnotit, za co je vhodné utratit víc a naopak, na kterých místech šetřit. Hoďte se večer do gala a buďte středem pozornosti! Uvidíte, že pokud budete přiměřeně sebevědomí a přirození, váš protějšek vám jednoduše neodolá.

Beran

Každý den přináší nové příležitosti. Neplýtvejte zbytečně časem a postarejte se o zábavu. Všechno, co zažijete, se na vás podepíše ve formě vzpomínek, jež vám už nikdo nemůže vzít. Nebojte se proto vyzkoušet nové věci a naplno si užívejte života.

Býk

Nemáte zatím na neděli žádné plány? Neváhejte obvolat svoje příbuzenstvo a poctít je vaší návštěvou. Již dlouhou dobu jste je nenavštívili, a přestože nejste zrovna největším příznivcem rodinných setkání, někdy byste se přeci jen měli ukázat.

Blíženci

Čekáte na návštěvu rodičů? Připravte si pro ně pohoštění a těšte se na společně strávené dopoledne. Již dlouho jste je nenavštívili a jistě vás uvidí stejně rádi jako vy je. Nezapomeňte na to, co všechno pro vás udělali a snažte se je vídat častěji.

Rak

Dnes se do vašeho znamení přesouvá moudrý Merkur, díky kterému teď dokážete rozumně vyhodnotit, za co je vhodné utratit víc a naopak, na kterých místech šetřit. Poradí vám s investicemi vašich volných prostředků a celkově se postará o váš finanční klid.

Lev

V neděli se k vám dostanou dobré zprávy. Nechte si zpříjemnit den a těšte se z této novinky. S dobrou náladou se vám hned bude lépe pracovat! Pusťte se do restů v domácnosti a využijte nadbytečné energie. Je potřeba se do toho pustit, neodkládejte to.

Panna

Nenechte se dnes zaskočit nečekanou návštěvou. Připravte si alespoň malé pohoštění a nechte se příjemně překvapit. Ať už to bude někdo z vašeho příbuzenstva či blízkých přátel, jistě si užijete skvělé odpoledne. Zavzpomínejte společně na staré časy.

Váhy

Udělejte si dnes radost! Poslední dobou jste zvládli práce za dva a na zábavu nebylo ani času, ani pomyšlení. Neváhejte se rozmazlovat a dopřejte si všechno, na co si jenom vzpomenete. Ať už se jedná o nákupy s přáteli či den strávený v lázních.

Štír

Naplánovali jste si společný den s milovaným protějškem? Ať už jste se rozhodli pro výlet do přírody či se chystáte celý jej prolenošit v posteli, velice si to užijete. Uvidíte, že budete mít hned lepší náladu. Načerpejte nové síly do dalšího týdne.

Střelec

Nemáte rádi diskuze s vašimi příbuznými? Raději se do nich nepouštějte, pokud to opravdu nebude nutné. Sami dobře víte, že vaše společné rozhovory, ať už na jakékoliv závažné téma, většinou končí rodinnou roztržkou. Snažte se tomu dneska předejít.

Kozoroh

Merkur se dnes přesouvá do trochu vrtošivějšího znamení Raka a má zálibu v zadělávání na problémy. Nutno dodat, že si vybírá především vás, kteří žijete v partnerském či manželském vztahu a máte poslední dobou větší potřebu svobody. Snažte se raději nehádat.

Vodnář

Využijte volného nedělního odpoledne a vyžeňte z hlavy všechny myšlenky na vaše zaměstnání. Jak vaše tělo, tak i mysl si potřebuje odpočinout. Relaxujte proto a pro jednou zapomeňte na svoje povinnosti. Věnujte se raději vašim oblíbeným činnostem.

Ryby

Čeká vás dnes večer milostná schůzka? Hoďte se do gala a buďte středem pozornosti! Uvidíte, že pokud budete přiměřeně sebevědomí a přirození, váš protějšek vám jednoduše neodolá. Nemá cenu si hrát na něco, čím nejste. Zbytečně nekažte společný večer.